Чем авокадо полезен для здоровья

Сегодня, 01:48

Этот южный плод не только обладает приятным и нежным вкусом, но и содержит целый комплекс витаминов и жиров

Авокадо положительно влияет на весь организм. Фото: pixabay.com
Авокадо положительно влияет на весь организм. Фото: pixabay.com

По уровню питательной ценности авокадо занимает одно из первых мест среди всех растительных продуктов. Пюрированная мякоть авокадо — это основной ингредиент мексиканского блюда гуакамоле. Его также можно использовать для приготовления различных салатов и фруктовых коктейлей. Этот южный плод не только обладает приятным и нежным вкусом, но и содержит целый комплекс витаминов, а полезные жиры, которые находятся в нем в большом количестве, легко усваиваются организмом, пишет likar.info

Как выбрать полезный авокадо

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Фото: likar.info

Но это далеко не все полезные свойства, которыми обладает авокадо. Чем еще может заинтересовать нас этот фрукт, который многие ошибочно принимают за овощ? 

 - Авокадо содержит большое количество полезных жиров. Полиненасыщенные жиры, которые входят в состав авокадо, снижают уровень холестерина, делают наши сосуды более эластичными, улучшают кровоснабжение а также помогают нормализовать работу сердца. Людям, страдающим атеросклерозом, малокровием и гипертонией, этот фрукт рекомендуют есть как можно чаще.

 - Авокадо богато антиоксидантами. Эти элементы защищают клетки нашего организма от вредного воздействия свободных радикалов, которые ускоряют старение организма, а самое главное — нарушают функцию иммунной системы.

 - В составе авокадо очень много витаминов. В этом фрукте содержится большое количество различных микроэлементов (калий, магний, фосфор, кальций и медь) и особенно много там таких важных витаминов, как А, С, B5, B6, и E.

 - В авокадо есть белок. В отличие от многих других фруктов, авокадо содержит протеин. Конечно, количество белка зависит от размера плода: примерно в 100 граммах авокадо будет 2 грамма белка.

 - Авокадо может быть не только продуктом питания. Его часто используют в качестве ингредиента различных косметических масок и кремов. Большое количество витаминов А и Е, которые находятся в авокадо, благоприятно действуют на кожу: улучшают ее цвет, разглаживают мелкие морщины, снимают мелкие воспаления, приглушают псориаз и экзему.

 - Авокадо содержит полезные жиры. Растительные масла или сливочное масло, которые способствуют набору веса, можно спокойно заменять мякотью авокадо. Он также станет прекрасной альтернативой жирам, которые традиционно используют в кулинарии. Для вегетарианцев авокадо может частично заменить мясо и яйца.

 - Авокадо способствует усвоению питательных веществ. Многие фрукты и овощи усваиваются организмом намного быстрее и лучше в сочетании с другими продуктами, и авокадо является одним из таких "катализаторов". Он отлично сочетается с бананами и сухофруктами, а также со многими овощами, среди которых сельдерей, помидоры, огурцы, капуста, сладкий перец, кукуруза и морковь.

 - Авокадо полезен беременным женщинам. Он содержит фолиевую кислоту, которая необходима для формирования и развития плода. Кроме того, она предотвращает преждевременные роды, а также незаменима для снятия послеродовой депрессии. Так что авокадо можно назвать "женским" фруктом.

 - Авокадо, как и бананы, содержит калий, — минерал, необходимый для правильной регуляции водного баланса в организме. Калий нужен для нормальной работы печени, почек, желез внутренней секреции, а также для повышения мышечного тонуса.
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