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Чем опасны новогодние ярмарки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/69_main.1483540174.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/69_tn.1483540174.jpg Здоровье Некачественное мясо для шашлыка, грязные руки поваров и виноградный сок со спиртом вместо глинтвейна – почему лучше не терять голову от ароматов еды на новогодних ярмарках

Чем опасны новогодние ярмарки (видео)

Сегодня, 05:11

Некачественное мясо для шашлыка, грязные руки поваров и виноградный сок со спиртом вместо глинтвейна – почему лучше не терять голову от ароматов еды на новогодних ярмарках


Имбирные пряники, экзотические каштаны, ароматное мясо и веселые продавцы – новогодние ярмарки накормят даже самых требовательных гурманов. Все выглядит настолько аппетитно, что у любого человека возникает желание все попробовать. Но программа "Ранок з Україною" на канале "Украина" предупреждает: не спешите вытаскивать деньги из кошелька, ведь на рождественской ярмарке есть место не только чудесам, а и мошенничеству.

На главных площадях городов сейчас не протолкнешься – от аромата еды и ее разнообразия теряешь голову. Жареные колбаски – за 36 грн, шашлык – за 60. "Если что-то вы покупаете на этих ярмарках из пищевых продуктов, это должно быть приготовлено прямо при вас", – предупреждает врач-терапевт Ангелина Мороз.

Даже если расщедриться на аппетитный свежий кусок свинины, им вряд ли удастся наесться – на тарелке получаешь небольшие кусочки, мясо распадается после жарки. Ведь ради экономии некоторые продавцы закупают дешевые маленькие кусочки, а потом при помощи специального мясного клея делают цельный. "Понятное дело, что это не силикатный клей и не "Момент" – он делается из растительных элементов. Зато это позволяет из нескольких кусков мяса склеить вполне приличный большой кусок", – рассказывает маркетолог Тамара Дзюба.

Но мошенничество с порциями не самое опасное. Настоящий враг покупателей – грязные руки уличных поваров. Достаточно коснуться еды всего раз, чтобы оставить на продукте кишечную палочку или сальмонеллез. "Как раз кишечная палочка – особенно группа сальмонеллезной инфекции – совершенно прекрасно сохраняется на морозе, просто замечательно", – говорит врач-терапевт.

Тем более, в палатках с едой чаще всего стоят обогреватели для продавцов, а тепло только провоцирует рост опасных бактерий. "Над едой, которая лежит на свежем воздухе, кто-то ходит, кто-то чихает, кашляет, летят бациллы, зараз", – говорит маркетолог.

"Это будет высокая температура, это будут диспептические явления вроде рвоты и поноса, это будет дикая боль в животе – все прелести жизни, которые можно получить при употреблении некачественной еды", – предупреждает врач-терапевт Ангелина Мороз.

Не стоит тратить деньги на жареные каштаны – в лучшем случае они вам не понравятся на вкус. В худшем – можете получить отравление экзотическим продуктом. Ведь ради экономии некоторые ярмарочные бизнесмены могут пожарить обычные конские каштаны. Есть их крайне опасно людям с мочекаменной болезнью.

А вот согреваться горячими напитками на холодном воздухе вообще нельзя, говорят врачи. "Они сначала расширяют сосуды, а потом их сужают. И поэтому вероятность простудиться значительно выше", – поясняет доцент медицинских наук Виктор Сидоренко.

Пить ароматный глинтвейн советуют только в местах с лицензией на алкоголь, ведь такая чашка винного напитка со специями и фруктами может довести даже до реанимации. "В качестве алкоголя может использоваться либо контрафактный алкоголь, то есть не вино, а что-нибудь с добавлением спирта. Сейчас соковые фабрики выпускают безалкогольный глинтвейн. Стоит туда добавить немножечко алкоголя – и это превращается уже в настоящий глинтвейн, который стоит достаточно дорого", – предупреждает Сидоренко.

Каждый год около 10 тыс. украинцев становятся жертвами отравления некачественным алкоголем. Так что не теряйте голову от ароматов на новогодних ярмарках – лучше ходите туда не за едой, а за впечатлениями.
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Источник:

Канал "Украина"

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