Чем полезна клубника и кому стоит ее избегать

Клубника обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, а также оказывает общее оздоровительное действие на организм

Клубника заняла достойное место в пищевой промышленности, косметологии, народной медицине. Благодаря своему составу она обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, оказывает общее оздоровительное действие на организм, помогает нормализовать обмен веществ и наладить работу внутренних органов, пишет likar.info.

Вещества, входящие в состав клубники, наделяют ее уникальными пищевыми и целебными свойствами. Эта ягода на 85% состоит из воды. В остальной ее состав входят сахарид, витамин С, витамины группы В, каротин, фолиевая кислота, калий, кальций, фосфор, магний, натрий, железо, цинк. Кроме того, клубника содержит органические кислоты (яблочную и салициловую), клетчатку, пектины.

Клубника имеет низкую калорийность. Так, в 100 г этой ягоды содержится всего 30,7 ккал.

Чем полезна клубника

- Средство для борьбы с авитаминозом. После зимне-весеннего периода многим знакома проблема нехватки витаминов. Регулярно употребляя клубнику в сезон этой ягоды, вы пополните организм витамином С, который необходим для укрепления иммунитета. Фолиевая кислота (витамин В9), которой также богата клубника, необходима для профилактики сердечно-сосудистых и кожных заболеваний;

- Улучшает обмен веществ. Витаминный состав, фруктовые кислоты и углеводы, которые не напрягают инсулярный аппарат поджелудочной железы, способствуют улучшению обменных процессов в организме;

- Нормализует работу кишечника и очищает организм. Являясь источником полисахаридов и органических кислот, клубника способствует нормализации состава микрофлоры кишечника. Также они помогают связать и вывести из организма токсины, тяжелые металлы. Содержащийся в ней пектин эффективно действует против запоров;

- Помогает похудеть. Клубника способствует расщеплению жиров и нормализации уровня сахара в крови. Кроме того, эта ягода – низкокалорийный продукт, который подходит для разгрузочных дней;

- Оздоравливает сердечно-сосудистую систему. За счет содержания салициловой кислоты клубника способствует разжижению крови и предотвращает образование сгустков. Благодаря этому снижается нагрузка на сердце. Витамин С, калий, клетчатка и полифенолы подавляют всасывание холестерина в кишечнике, что также важно для нормальной работы сосудов;

- Мягкое потогонное и жаропонижающее средство. Этими свойствами клубника также обладает благодаря содержанию салициловой кислоты, поэтому может использоваться во время простудных и вирусных заболеваний для снижения температуры тела;

- Улучшает настроение и общий тонус. Ароматические вещества, содержащиеся в клубнике, стимулируют высвобождение серотонина, улучшая настроение. А антиоксидант физетин улучшает память и мыслительную деятельность;

- Профилактика и лечение заболеваний щитовидной железы. Клубника положительно влияет на обменные процессы йода;

- Влияет на половую сферу. Цинк, содержащийся в ягодах, оказывает влияние на гормон тестостерон, регулирующий половое влечение. Также благоприятно на половой функции сказывается и содержание в клубнике антиоксидантов;

- Польза для кожи. Натуральные косметические маски, приготовленные на основе клубники, отбеливают кожу, делают ее эластичной, помогают избавиться от прыщей благодаря антисептическим свойствам, обладают отшелушивающим действием.

"Обратная сторона" клубники

Чтобы полезная ягода не превратилась во вредную, не стоит спешить наедаться первой клубникой, которая появляется на рынках в конце весны. Первые ягоды часто обработаны химическими веществами, которые ускорили их созревание. Лучше дождаться сезона естественного созревания клубники.

Кому нужно быть осторожным с клубникой

Несмотря на множество полезных свойств, которыми обладает клубника, некоторым людям все же стоит ограничить ее употребление, либо вообще от нее отказаться.

Прежде всего, нужно помнить, что клубника относится к продуктам-аллергенам. Аллергикам, маленьким детям и беременным женщинам нужно с осторожностью относиться к этой ягоде.

Клубника может усугубить состояние тех, кто страдает язвенной болезнью или гастритами, поскольку семена этой ягоды и содержащиеся в ней кислоты раздражают слизистую желудка.

При болезнях суставов допускается есть клубнику в ограниченном количестве, так как она может стать причиной усиления подагрических болей.

Тем, кто принимает антигипертензивные препараты на основе эналаприла, также стоит быть осторожным с клубникой. Содержащиеся в ней вещества в сочетании с лекарством увеличивают нагрузку на почки.

Сезон клубники короткий. Чтобы лакомиться этой ягодой с пользой для здоровья как можно дольше, ее можно заморозить или засушить.