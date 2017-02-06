Через 18 лет женщины будут заболевать раком в шесть раз чаще, чем мужчины – ученые

Сегодня, 09:47

Среди факторов, влияющих на быстрое развитие раковых клеток именно у женщин, эксперты указывают курение и ожирение

Ученые рассчитывают, что исследования помогут найти способы, которые помогут людям выживать. Фото: AFP
Ученые рассчитывают, что исследования помогут найти способы, которые помогут людям выживать. Фото: AFP

К 2035 году женщины будут заболевать раком в 6 раз чаще, чем мужчины. Уровень заболеваемости раком в Великобритании, в частности, будет повышаться на 0,5% среди мужчин и до 3% среди женщин. Это значит, что через 18 лет диагностируют рак предположительно у 4,5 млн женщин и 4,8 млн мужчин. 

Об этом сообщает WoMo.com.ua со ссылкой на британскую организацию Cancer Research UK.

По данным ученых, раковые заболевания являются одной из распространенных причин смерти во всем мире, где от разных его видов умирают 7,4 млн мужчин и 6,7 млн женщин каждый год.

Среди факторов, влияющих на быстрое развитие раковых клеток именно у женщин, ученые называют курение и ожирение. Наибольшее распространение в следующие 20 лет, как прогнозируют британцы, получат такие виды рака у женщин, как рак яичников, шейки матки и полости рта.

"Новые данные открывают огромное испытание, с которым столкнутся люди в Великобритании и по всему миру. Надеюсь, что исследования помогут найти способы, как уменьшить эту ношу и позволят людям выживать, особенно в случаях тяжелых видов рака, в борьбе с которыми пока мрачные перспективы. Мы должны много работать, чтобы уменьшить разрушающее влияние, которое рак оказывает на столь многие семьи", — сказал Харпал Кумар, исполнительный директор Cancer Research UK.

Ранее сообщалось, что 29-летняя украинка сделала сенсационное открытие, которое может спасти человечество от рака.
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