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Что действительно поможет при эпидемии гриппа (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/38_main.1483637993.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/38_tn.1483637993.jpg Здоровье Бабушкины рецепты, фитотерапия и барсучий жир не защитят от вирусов, а вакцинироваться все еще не поздно – как говорят врачи, Украину ждет вторая волна эпидемии

Что действительно поможет при эпидемии гриппа (видео)

Сегодня, 04:40

Бабушкины рецепты, фитотерапия и барсучий жир не защитят от вирусов, а вакцинироваться все еще не поздно – как говорят врачи, Украину ждет вторая волна эпидемии


H3N2 атакует – к такой ранней эпидемии украинцы были просто не готовы. В результате – смерти и почти 400 тыс. заболевших. Украинцы занимаются самолечением, а врачи предупреждают – это только начало эпидемии. На что наши соотечественники в надежде выздороветь впустую тратят деньги, есть ли шанс уберечься от болезни и что на самом деле поможет при второй волне вируса, разбиралась программа "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Таких длинных зимних каникул у украинских школьников еще не было. Эпидемия гриппа H3N2 в этом году пришла рано. В результате учебные заведения начали уходить на карантин еще с середины декабря, а эпидпорог заболеваемости уже переступили более 20-ти областей.

"Начинается резко с подъема температуры, с головной боли, ломоты в мышцах, суставах. Это первые самые яркие симптомы", – предупреждает вирусолог Алла Мироненко. В зоне поражения в этот раз – дети. К примеру, в Одессе полторы недели назад грипп уложил на больничные койки 144 ребенка.

В то же время в интернете под шумок гриппа появились врачи-самоучки. На сайтах объявлений для лечения предлагают фитотаблетки: одна пачка за 140 грн – и вроде как болезни как не было. Эфирные масла для защиты от инфекции стоят 600 грн. Возглавляет рейтинг рецептов от народных знахарей барсуковый жир – 300 грн за пол-литра.

В то же время врачи устали объяснять: перед вирусом гриппа бессильны все биологически активные добавки, травяные чаи и другие бабушкины рецепты. В лучшем случае грипп перейдет в гайморит, а лечение затянется.

"Мне очень жаль барсуков – они страдают по какой-то непонятной легенде с доисторических времен. Примочки из чеснока, лука, мочи младенцев или еще чего-то не помогают ни от чего и никогда", – говорит педиатр Анна Горбань.

Еще более опасно самолечение медикаментами. Только во время этой волны гриппа из-за неправильного подбора препаратов много людей пожилого возраста получили обострение хронических болезней, дети с высокой температурой попадали в реанимацию. И в одном, и во втором случае последствия могут быть даже фатальными.

"Антибиотики не лечат ни грипп, ни вирусные инфекции. Точно так же, как и мнимые противовирусные препараты", – предупреждает педиатр. Единственные препараты, которые убивают вирус и рекомендованы МОЗ, – те, которые содержат действующие вещества осельтамивир и занамивир.

Вакцинация – тоже выход. Тем более, что на носу новый вирус. "Вакцинация – это то, что может помочь. Ничего лучше нет", – утверждает вирусолог Алла Мироненко. И даже несмотря на то, что H3N2 сейчас на пике, делать прививки все равно не поздно. В конце января эпидемиологи ожидают новую волну заболеваемости – ее вызовет вирус гриппа группы В. И особенно опасным он будет для детей, рожденных после 2011-го года.
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Источник:

Канал "Украина"

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