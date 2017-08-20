Что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь

Алкоголь, безусловно, очень коварный напиток: небольшое его количество особо не повлияет на организм, в то время как слишком много алкоголя может вызвать серьезные проблемы

В то время как употребление алкоголя в умеренных количествах, определяемых обычно как один напиток в день для женщин и два – для мужчин, как правило, считается нормальным для вашего здоровья, чрезмерное употребление наносит неоспоримый вред. Превысить допустимую норму очень легко, если алкоголь является неотъемлемой частью вашей общественной жизни. В конце концов, люди обычно выпивают намного больше, чем бокал пива, бокал вина или 50 граммов крепкого алкоголя, особенно в выходные дни или праздники, пишет likar.info.

Независимо от того, пьете ли вы много или всегда придерживаетесь рекомендуемой нормы, если ваши друзья продолжают выпивать, отказаться от алкоголя будет довольно трудно. Мы поделимся с вами мнением экспертов о том, что происходит с вашим организмом после отказа от алкоголя. Возможно, это поможет принять вам правильное решение.

Уменьшается количество потребляемых калорий. Возможно вы не знали, но алкоголь – довольно калорийный продукт, а в некоторых напитках калорий, пожалуй, слишком много. Например, в пиве может быть около 150 калорий, в бокале Пино-нуар будет около 120 калорий, а в ледяной Маргарите может быть около 220 калорий. Если вы регулярно выпиваете, отказ от этого занятия поможет сократить количество потребляемых калорий.

Джеймс Дж. Галлиган, доктор философии, профессор фармакологии и токсикологии и директор программы по нейробиологии в Мичиганском государственном университете, утверждает, что некоторые люди могут потерять несколько килограммов веса, просто отказавшись от алкоголя.

Речь идет не только о том, чтобы "выпивать" лишние калории: алкоголь может снять все запреты и привести к поздним ночным перекусам, от которых вы, скорее всего, отказались бы в трезвом состоянии. Как быстро вы сбросите лишние килограммы, будет зависеть от того, сколько вы выпивали ранее. Нью-йоркский диетолог Джессика Кординг заявляет, что тот, кто выпивал один алкогольный напиток в день, может увидеть потерю веса уже через неделю, если не будет заменять "алкогольные" калории другой калорийной едой или напитками.

Улучшается работа иммунной системы. Джордж Ф. Кооб, доктор философии, директор Национального института по борьбе со злоупотреблением и алкоголизмом говорит, что алкоголь ослабляет иммунную систему, делая человека более болезненным. Алкоголь не вызывает различные вирусы, но может сделать более уязвимым к ним. Таким образом, нельзя сказать, что трезвая жизнь обеспечит вам сверхмощную иммунную систему – она просто вернет вас к базовому состоянию здоровья, то есть к иммунной системе, которая была у вас до того, как вы начали пить. Если вы здоровый человек, доктор Галлиган говорит, что через несколько недель после отказа от алкоголя ваша иммунная система придет в норму.

Ускоряется метаболизм. Если вы не пили слишком много, прежде чем полностью отказаться от алкоголя, маловероятно, что вы заметите большую разницу, но этот пункт все же стоит упомянуть. Хотя употребление алкоголя в умеренных количествах может улучшить чувствительность к инсулину (что приводит к улучшению метаболизма), чрезмерное употребление алкоголя затрудняет работу печени и поджелудочной железы, которые принимают активное участие в метаболизме. Поэтому, если вы пили достаточно, чтобы угнетать эти процессы, ваш метаболизм начнет работать более эффективно в течение нескольких недель после начала трезвой жизни.

Печень начинает функционировать более эффективно. Алкоголь не только является токсином для печени, но также вырабатывает побочные продукты метаболизма, которые должны быть выведены из организма опять-таки с помощью печени. В результате печень должна работать усерднее и дольше, чтобы оправиться от последствий употребления алкоголя. Кроме того, алкоголь может вызывать воспаление в печени, которое препятствует ее нормальной работе по избавлению от токсинов и превращению жира в энергию для вашего организма.

Если вы злоупотребляете алкоголем, это может отразиться на работе печени с жиром, что может привести к жировой дистрофии печени. К счастью, это заболевание можно предотвратить, и отказ от алкоголя должен помочь печени функционировать лучше. Но функция печени не улучшается так быстро, как, скажем, работа иммунной системы: полное восстановление печени, даже если у вас нет жирового гепатоза, может занять несколько месяцев.

Нормализуется сон. Алкоголь – расслабляющее средство, поэтому вам может казаться, что он поможет вам лучше спать. К сожалению, это не так. Алкоголь действительно помогает заснуть, но он подавляет быструю фазу сна, восстановительную часть цикла сна. Вот почему сон после выпивки такой прерывистый. Алкоголь также является мочегонным средством, поэтому вы чаще ходите в туалет, что также может отразиться на качестве сна. Отказ от алкоголя устраняет все эти факторы, делая сон более спокойным и глубоким.

Возвращение к старой привычке может привести к чрезмерному употреблению алкоголя

Если вы решили отказаться от алкоголя на время, будьте осторожны, когда снова начнете пить. Даже те, кто пил алкоголь в умеренных количествах, после паузы длиною в два месяца, склонны злоупотреблять алкоголем. Точная причина такого поведения неизвестна, но, похоже, это какая-то сверхкомпенсация упущенного времени. Возможно, ваши привычки в употреблении алкоголя придут в норму после того, как ностальгия празднования месяца или двух трезвости останется в прошлом, но доктор Кооб говорит, что важно держать этот процесс под контролем, чтобы избежать алкогольной интоксикации.

Поэтому, если вы подумываете о перерыве от алкоголя, учтите некоторые из вышеперечисленных преимуществ. И имейте в виду, что воздержание от алкоголя может быть еще более полезным для людей с определенными проблемами со здоровьем, такими как заболевания печени, диабет, ВИЧ и проблемы с желудочно-кишечным трактом.