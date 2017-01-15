Что такое Дизайн Человека и как с помощью системы самопознания найти ключ к себе

Дизайн Человека — это система самопознания, главная задача которой — помочь человеку узнать, кем он является на самом деле, и в соответствии с этим знанием правильно строить свою жизнь. "Понимание своей природы дает возможность выпутаться из сетей мира, где к разным людям применяют одни и те же правила, что делает многих несчастными", — считает Александр Прима, специалист по Дизайну Человека. Эксперт рассказал "Сегодня", как работает эта система.

ТРЕУГОЛЬНИК СИЛЫ. На ос­­нове даты, времени и места рождения составляется индивидуальная карта человека — бодиграф, или рейв-мандала. Это треугольник, имитирующий фигуру человека (см. рисунок). На нем обозначены девять центров (треугольники и квадраты), соединенных каналами. Место соединения центра с каналом называется воротами. Любой центр может быть либо определен (закрашен), либо открыт (не закрашен). Определенным называется то, что дано нам от рождения и невозможно изменить. Открытые каналы или центры — это области, которые мы не можем по-настоящему контролировать. Поэтому вскоре они становятся для нас тем, к чему мы больше всего стремимся. Столбик цифр и знаков красного цвета относится к Дизайну, то есть бессознательному в нас, к телу. Столбик черного цвета — это Человек, т. е. сознательное, ум.

Существует множество аспектов, связанных с этими центрами и каналами, позволяющих прочитать бодиграф на различных уровнях: от физиологии до психологии и духовности. Базовое чтение — это знакомство человека с его типом, стратегическими и внутренними авторитетами. Более глубокое чтение — по ценностям жизни, предназначению. Может быть и чтение здоровья, которое, к примеру, помогает скорректировать пищевой режим. Так, мы все знаем, что питание должно быть разнообразным. Но для некоторых типов людей такой режим не подходит: им комфортно от однообразной пищи.

ГДЕ ЭТО НАЙТИ. Расшифровка бодиграфа у специалиста обойдется в пару тысяч гривен. Но в интернете построить свою карту можно бесплатно, задав в поисковик фразу "Дизайн Человека". Прочитать карту можно с помощью приложений для смартфона и форумов.

ЧЕТЫРЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПА

Согласно Дизайну Человека, все люди делятся на следующие четыре типа.

ГЕНЕРАТОРЫ. К ним относится большинство — 67% населения. Генераторы являются невероятным источником энергии, и все вокруг пытаются заставить их делать то, что нужно окружающим. В итоге человек может стать рабочей лошадкой или рабом. Сложность жизни Генераторов заключается в том, что они строят свой путь из готовых ответов ума, часто неосознаваемых явно. Они живут по знаниям, которые им придут снаружи. Зато у них есть однозначность отклика: "да", "нет", "не знаю".

ПРОЕКТОРЫ. 24% населения. Их внимание сосредоточено на тех, кто в данный момент попал в их энергетическое поле. И именно те, кто окружают проекторов, являются зеркалами их жизни. Проекторы смотрятся в другого и определяют себя: гармония или диссонанс распознаются, исходя из качеств других. Поэтому очень часто встречается партнерство генератора и проектора.

Основная трудность для проекторов с детства — они боятся, что их не заметят, не признают. Поэтому они работают на опережение и лезут напролом со своими умениями и навыками. Как результат — обида, горечь и отсутствие успеха в жизни.

МАНИФЕСТОРЫ. К ним относится 8% населения. Из них ключом бьет энергия, и определить, какая она, можно только по тому, как она воздействует на окружающих. Их даже негромкий голос всегда с мощным давлением, и это не всем нравится. Но они умеют внушать и заряжать других. С детства манифесторов преследует страх, что им запретят что-то делать. Поэтому все делается молча, что вызывает внешнее сопротивление. Из-за этого получается, что мир ополчается и становится в оппозицию. Возникают раздражение, злость, отсутствие гармонии.

РЕФЛЕКТОРЫ. Чуть более 1% населения. Рефлектор — это отражатель всего вокруг. Ему надо очень долго думать для принятия решения. Его цель — увидеть нечто из ряда вон выходящее, отразить то, что вызывает восхищение. Рефлектор пытается настроиться на своих людей и благодаря им закрепиться на своем пространстве, обнаружить свое место в жизни. Основная преграда для следования своей стратегии с детства — страх себя не найти. Поэтому они пытаются подражать тем, кто рядом, и это сбивает со своего пути. Как следствие, они находят себя там, где приходится отражать посредственность и ею же и быть.

ПРИМЕР: БОДИГРАФ ЭЙНШТЕЙНА

Для того чтобы понять, как работает Дизайн Человека, приведем в качестве примера расшифровку бодиграфа известного ученого — Альберта Эйнштейна.

В его индивидуальной карте четыре энергетические системы тела — центр Эго, центр Солнечного Сплетения, Сакральный и Корневой центры — определены (закрашены на рисунке). Отсюда у Эйнштейна всегда было неимоверное количество собственной энергии, которая помогала ему продвигаться дальше даже тогда, когда большинство людей уже сдалось бы.

Канал инициации (51/25) означает, что он обладал генетически данной ему властью раздвигать свои собственные ограничения, убирать рамки.

Он был движим глубокой жаждой прогресса (об этом говорит наличие ворот 35), и, как это часто бывает с такими людьми, в результате этого страдала его личная жизнь (канал близости 59/6 соединяется с воротами 36, несущими в себе потенциал эмоциональных кризисов).

Парадокс заключается в том, что Эйнштейн был человеком гораздо более эмоциональным, чем логичным.

На индивидуальной карте гения очень отчетливо видно, что его ум не определен (на это указывают два незакрашенных центра в области головы). Неопределенный ум — это ум открытый, не обладающий постоянным, определенным способом мышления. Эйнштейн мог мыслить и абстрактным, и логическим способом, но ум такого рода однозначно не раскладывает информацию по полочкам. В таких случаях создается впечатление, что идеи приходят из ниоткуда и совершенно беспорядочно. Неопределенные центры являются центрами мудрости или хаоса в нашей жизни — это во многом зависит от окружения. Фактически рядом с Эйнштейном должны были быть люди, которые влияли на его мыслительный процесс. Неопределенные центры работают именно так: в таких центрах наши тела биоэнергетически открыты влиянию со стороны других людей.

Видя открытые области на своем бодиграфе, можно понять, как и где на нас могут влиять окружающие силы. Таким образом, мы можем использовать во благо эту нашу особенность, а не пытаться избежать ее, тем более что это совершенно невозможно.

КАК КАРТЫ МОГУТ ПЕРЕВЕРНУТЬ МИР

Как Дизайн Человека реально помогает в жизни, рассказывает Александр Прима на паре примеров: "Ко мне обратились родители класса одной из элитных школ, где сложилась нездоровая обстановка. В классе шла настоящая война — дети шли группа на группу. После изучения карт одноклассников оказалось, что в классе несколько манифестаторов, у каждого из них еще группа оруженосцев из проекторов — и нездоровая обстановка готова. Когда манифестаторов перевели в другие классы (где их не было вообще) — наступил мир.

Так же решалась проблема, когда дети в детсаду не хотели спать. Там рефлекторы лежали между генераторами, и, естественно, им было тяжело. Правильно положили детей, дали возможность проекторам дальше готовиться ко сну — и в группе все утряслось. Конечно, эти примеры рассказаны в двух словах. На самом деле была проделана большая работа, ничего не происходило по мановению волшебной палочки".