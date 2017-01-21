Что такое нейрографика и кому необходим этот вид арт-терапии (фото)

В Украину этот способ арт-терапии пришел всего полгода назад. Чтобы разобраться, в чем особенность этого метода, мы встретились с инструктором по нейрографике Ольгой Пшеничной. Узнать ее было несложно: выдавал огромный пакет с художественным инвентарем и готовыми рисунками.

"Нейрографика — это графический метод трансформации сознания, — объясняет Ольга. — Каждый работает с тем, что ему актуально в текущий момент жизни, поэтому каждая работа обладает психическим содержанием. Никаких навыков рисования не нужно. Суть метода — в нейрографической линии: она спонтанная и не повторяет себя на каждом участке своего пути. При этом включается мелкая моторика рук, связанная с нейронными сетями мозга. Благодаря этому нейрографический процесс рисования способен создавать новые нейронные связи в мозге и, следовательно, менять процесс мышления".

Ольга Пшеничная. Первый в Украине инструктор нейрографики.

ШАГ 1 — ВЫБРОС ПРОБЛЕМЫ. В арсенале Ольги — в основном карандаши и маркеры. "Их не так просто сломать, — улыбается она (во время изливания проблемы на лист эмоции не контролируются, и можно переусердствовать). — Возьмите любой приглянувшийся карандаш в руку и положите перед собой лист. Сформулируйте проблему или представьте разницу между желаемым и тем, что есть сейчас. Подышите, вспомните все эмоции по этому поводу, а затем резко выместите их на бумаге (резко водите по бумаге карандашом 3—4 секунды). Можете закрыть глаза или даже покричать". Мне свою проблему удалось "выплеснуть" сразу, в итоге получилась обычная загогулина. "Это своего рода аватар вашей проблемы", — объясняет Ольга.

Абстракция. Не нужно никаких навыков рисования.

ШАГ 2 — СКРУГЛЯЕМ ОСТРОЕ. "Посмотрите на лист, мы видим множество пересечений линий, — продолжает она. — Их нужно скруглить. В рисунке не должно быть острых углов: они символизируют внутренние конфликты. Слишком мелкие можно зарисовать полностью". Когда я занималась скруглением, удивительным образом успокоилась и расслабилась. По словам Ольги, это типичная реакция для данной стадии нейрографики.

"При этом мы как бы балансируем себя изнутри, поэтому уходит стресс, — объясняет Ольга. — Важно отслеживать свое состояние: если во время рисования приходят какие-то мысли, позволяйте им появляться, наблюдайте за ними. При таком рисовании очень много вещей выходит на поверхность, осознается. После таких работ люди могут даже сменить полностью гардероб или образ жизни. Это словно перестановка мебели, только на листе. Когда рисуешь, можно со своим рисунком разговаривать, проговаривать отдельные моменты — если, конечно, вы чувствуете, что вам этого хочется. Общение с листиком — не признак сумасшествия, а наоборот, осознание своего рисунка. После нескольких работ вы уже легко будете чувствовать, в каком месте можно делать маленькое закругление, а где — более плавное и тягучее. Когда рисуешь нейрографику, такое интересное состояние бывает: рука рисует, а глаз удивляется. Это, к слову, первый признак того, что вы все делаете правильно". Сразу всех острых уголков на своем рисунке можно и не заметить. Тогда лучше посмотреть на него с расстояния вытянутой руки или попросить взглянуть на вашу работу соседа — он свежим глазом быстрее сможет найти "остроты".

Скругляем острые углы на рисунке.

ШАГ 3 — ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМ МИРОМ. "Есть мы, а есть мир вокруг. Мы же не можем существовать по отдельности — нам нужно общаться с миром, вписаться в него, — рассказывает Ольга. — Мир — это белая (чистая) часть на листике. Наша задача — фигуру, которая в центре, распространить на фон. Другими словами, сделать так, чтобы мы не узнали, где была изначальная фигура: она должна слиться. Это можно сделать, продлевая хвостики, которые торчат, или просто дорисовывая дополнительные линии. Нет какого-то конкретного правила, как нужно рисовать: как чувствуете, так и делайте. После того, как мы добавили линии, снова скругляем углы, которые у нас появились. На этой стадии мы принимаем мысль, что мы в мире не одни, вокруг нас есть люди и ресурсы, которые могут нам помочь в решении нашей задачи".

ШАГ 4 — ДОБАВЛЯЕМ ЦВЕТ И ФИГУРЫ. После того как я округлила свой рисунок и связала его с миром, я продолжила дополнять его, вводя другие цвета и объединяя ими фрагменты. На этом шаге прорабатывается способность принятия большего и появляется прилив мотивации на волнующую тему. Затем Ольга предложила добавить фигуры: круг, треугольник и квадрат. Круг как символ целостности гармонизирует, треугольник, наоборот, вносит движение и динамику, а квадрат — это стабильность и надежность. Фигуры можно найти в своем рисунке или же просто добавить поверх него. Затем я объединила их со всеми линиями рисунка.

Черное и белое. Некоторые рисунки могут пугать.

ШАГ 5 — ЛИНИИ ПОЛЯ. Завершить рисунок нужно линиями поля. Это нейрографические линии, которые идут через весь лист. Как будто мы смотрим на что-то большее через лист, например, на горы или на облако, и проводим на листе их абрис. Это этап синхроничности со Вселенной, привлечение энергии для реализации. В конце можно посмотреть на рисунок и, если хочется, добавить еще линии или элементы, чтобы он в итоге нравился.

РЕЗЮМЕ. После занятия я долго рассматривала свою работу. Мне не верилось, что это я нарисовала сама. И очень захотелось попробовать нейрографику еще раз, когда останусь наедине с собой. Ведь решение моей проблемы во время рисования так и не пришло. Возможно, потому что она, во-первых, остро не стояла, а во-вторых, — я не была полностью расслаблена: постоянно думала о вопросах, которые мне как журналисту надо задавать.

А вот фотограф, который присутствовал на мастер-классе и также испытал на себе нейрографику, на следующий день подошел ко мне в редакции с большими глазами и словами: "Представляешь, проблема, с которой я мучался последние несколько дней, решилась!".

Кстати, в этом случае, по словам Ольги, сработал один из 8 алгоритмов, которые есть в арсенале нейрографики. Это алгоритм снятия ограничений: "скорая помощь" себе в любом напряженном состоянии, возможность распутать узел внутри себя, гармонизировать состояние, увидеть новые возможности. Есть еще 7 алгоритмов для работы с будущим. Освоить алгоритм снятия ограничений можно за 1 тренинг: это групповое занятие, которое длится 4—5 часов. Далее, чтобы закрепить знания, важно практиковать метод регулярно, отловить ошибки, посетив 2—3 раза "нейрографические посиделки", где все приносят свои рисунки и задают вопросы, а инструктор отвечает.