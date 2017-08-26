Что такое остеопатия и как достаточно новое направление в медицине может диагностировать болезнь без анализов

Во многих странах мира остеопатия считается одним из направлений официальной медицины. У нас она пока только завоевывает позиции, хотя специалистов уже хоть отбавляй. Мы разобрались в особенностях этого метода лечения, а также выяснили, в каких ситуациях он может помочь и каким врачам стоит верить. В этом нам помогли Сергей Граненко — врач-остеопат (м.д., д.о.), руководитель центра остеопатической медицины Doctor Gran, и Сергей Горищак — врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук.

ЧТО ТАКОЕ ОСТЕОПАТИЯ

Остеопатия как наука сформировалась относительно недавно — американский врач Эндрю Тейлор Стилл сформулировал ее основные положения и техники 130 лет назад. В конце 20 века остеопатия была признана официальной медициной в США, Канаде, Австралии и ряде стран Европы. В Украине остеопатия пока относится к методам народной и нетрадиционной медицины.

Базируется остеопатия на принципе единства мышечно-скелетной, нейровегетативной и нейропсихической систем человеческого организма. Любое нарушение в одной из этих систем приводит к изменениям в функционировании систем организма, вызывая болезнь. А соответственно — для излечения нарушенные части должны быть приведены в нормальное состояние. Таким образом, остеопатия рассматривает организм как единое целое, а спектр заболеваний, которые она охватывает, простирается от проблем позвоночника до нарушений в работе внутренних органов и нервной системы. При этом диагностика и лечение пациента происходит в одном кабинете у одного-единственного специалиста — врача-остеопата, в противовес армии лабораторий, диагностических кабинетов и узкопрофильных специалистов. Хотя, если у вас на руках есть результаты анализов, покажите их врачу — это поможет ему составить более полную клиническую картину.

КАК РАБОТАЕТ

Единственный инструмент, используемый в остеопатии, — руки врача. А все потому, что человеческие ткани и органы имеют определенную форму, плотность, температуру и подвижность, и показатели эти при различном состоянии здоровья человека отличаются. Чуткие руки остеопата считывают даже едва заметные функциональные нарушения в теле пациента, и таким образом позволяют определить болезнь в точке ее зарождения — порой на стадиях, не заметных даже для современных медицинских аппаратов.

Диагностика и лечение выполняется специалистом также преимущественно с помощью мануальных методов. Хотя, как мы уже сказали, не пренебрегает остеопат и результатами клинических исследований, если таковые имеются на руках у пациента.

Иногда остеопат может также порекомендовать пациенту и дополнительные функциональные исследования, либо консультацию узкого специалиста классической медицины. Такое случается, если у врача появятся подозрения в наличии у пациента, например, злокачественной опухоли.

ГДЕ УЧАТ ВРАЧЕЙ

В странах, где остеопатия признана официальной медициной (Швейцария, США, Россия), существуют лицензированные школы и колледжи остеопатии. Но требования для получения квалификации остеопата отличаются: так, в США к обучению допускают только специалистов с высшим медицинским образованием: учеба длится 4 года, форма обучения — очно-заочная. В ряде других стран диплом иметь необязательно, но если базового медицинского диплома нет, обучение — исключительно очное, и длится в течение шести лет, ведь наряду с остеопатическими дисциплинами слушателям необходимо освоить анатомию, физиологию, терапию, рентгенологию и ряд многих других классических медицинских дисциплин.

По мнению специалистов, способность "читать" пациента руками достигается не столько в силу врожденных сверхспособностей, сколько благодаря практическому опыту работы с человеческим телом. Врачу нужно научиться чувствовать руками малейшие изменения в плотности и расположении органов и тканей, для чего будущему остеопату годами необходимо нарабатывать чувствительность рук в медицинской практике.

КОМУ ВЕРИТЬ?

"Это направление, безусловно, имеет право на жизнь, — считает Сергей Горищак, — но лишь с условием, что это действительно помогает человеку чувствовать себя более здоровым". Если специалист, практикующий остеопатию, имеет медицинское образование и практику и не берется за излечение заболеваний, в которых бессилен, то эта техника может пациенту помочь. Но в Украине много недобросовестных практиков: они в погоне за наживой (средняя цена одного сеанса у остеопата — 500—1000 грн) едва закончили курсы остеопатии, и их методы сильно дискредитируют остеопатию не только в медицинской среде, но и в глазах потенциальных пациентов.

Поэтому не доверяйте рекламе: учитывая, что это направление у нас относится к нетрадиционным, нужно быть особенно аккуратными при выборе врача — ведь привлечь его к ответственности в случае невыполнения обещаний будет непросто.

Потребуйте у специалиста диплом лицензированного учебного заведения по остеопатии и уточните, присутствует ли его имя в одном из регистров остеопатов, советует Сергей Граненко. Также обратите внимание на опыт его работы с использованием телесных методик (массаж, ортопедия, хирургия, терапевтическая практика). Лучше всего полагаться не на отзывы с форумов, а на рекомендации знакомых. Ну а если вы на собственном опыте столкнулись с псевдоспециалистом — не поленитесь сделать эту информацию публичной.