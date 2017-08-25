Что такое танцевально-двигательная терапия

Танцевально-двигательная терапия (ТДТ) использует движения тела и танец, как способы выразить себя и найти методы изучения и решения психологических проблем или трудностей. Этот подход к психологической помощи противоречит стереотипу, что разговоры о проблемах – единственный способ найти решение, пишет likar.info.

Танцевально-двигательная терапия воспринимает движения тела как неочевидный, но выразительный инструмент коммуникации и проявления эмоций. ТДТ – это взаимосвязанное действие, при котором "пациент" и терапевт участвуют в эмпатическом творческом процессе, используя отдельные движения или целый танец, чтобы раскрыть и высвободить эмоциональные, когнитивные, физические, социальные и духовные аспекты себя.

Танцевально-двигательную терапию, которая появилась в США в 1940-х годах, часто считают одним из видов арт-терапии, которая также включает в себя музыкальную терапию и драматерапию, а также видом воплощенной гештальт-психотерапии. Такой вид терапии очень распространен в США, Великобритании, Австралии и Германии. Чтобы проводить сеансы ТДТ, терапевты должны пройти специальную подготовку и получить лицензию. Специалисты проводят сеансы танцевально-двигательной терапии в частных клиниках, государственных больницах, школах, социальных службах, благотворительных учреждениях, детских домах, домах престарелых или даже тюрьмах. Занятия могут проходить как индивидуально, так и в групповом формате.

Терапевты применяют различные подходы во время практики, но все они имеют общее направление, основанное на потребностях клиентов. Исследование, направленное на изучение танцевально-двигательной терапии, выявило общие особенности этой практики:

- Танец. Сюда входит целый ряд различных практик, включая дыхание, позирование, жесты, проходки, ритмические движения, а иногда, целостные и технически более сложные формы танца. Умение танцевать не является обязательным для людей, проходящих такую терапию, а обучение движениям не является целью проведения сеансов.

- Замысел. Соединение своего физического "я" с духовным играет важную роль, поскольку помогает поддерживать взаимосвязь "тело-разум".

- Творчество. Творческий процесс позволяет пациентам находить новые решения существующих проблем.

- Образность и символизм. Образность и символизм движений используются в качестве важных инструментов, необходимых для доступа к бессознательным или трудным чувствам, таким как гнев, стыд или страх. Использование этих инструментов позволяет пациенту косвенно решать проблемные вопросы.

- Невербальное общение. Люди не всегда могут выразить свои чувства только с помощью слов. Иногда легче понять и передать эмоции другим людям невербально.

Насколько эффективна танцевально-двигательная терапия

Исследования показывают, что ТДТ может улучшать общее психологическое состояние человека. Но, чтобы дать точный ответ на вопрос об эффективности терапии как метода лечения, необходимо провести больше качественных исследований в этой области. Терапевты и ученые все еще изучают важные составляющие этого психологического вмешательства, которые способствуют позитивным изменениям.

Результаты систематических обзоров исследований со всеми группами пациентов показывают, что ТДТ оказывает значительное влияние на широкий спектр симптомов. Авторы заключают, что по степени достижения терапевтического эффекта, ТДТ может сравниться с другими формами психотерапии. Например, недавнее исследование показало, что эта форма терапии может повысить качество жизни, благополучие, настроение, любовь к своему телу и значительно снизить уровень депрессии.

Другие обзоры, рассматривающие влияние танцевально-двигательной терапии на отдельные группы людей, также подтверждают ее эффективность. Например, было обнаружено, что ТДТ является более эффективным методом лечения депрессии по сравнению со стандартным уходом, особенно для взрослых.

Исследования эффективности ТДТ для лечения людей с шизофренией свидетельствуют о том, что она помогает уменьшить некоторые симптомы, такие как апатия, вялость, заторможенные эмоциональные реакции и социальная изолированность. Улучшение качества жизни было основным преимуществом ТДТ в лечении рака. Обзоры лечения деменции и аутизма свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследований. Но во всех случаях результаты являются довольно положительными, что делает эту форму терапии привлекательной альтернативой традиционной психотерапии.