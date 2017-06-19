Что такое ветротерапия и зачем психотерапевты "надувают" пациентов

Каждому человеку известна формула здоровья, в которой солнце, воздух и вода становятся верными друзьями. Они повышают иммунитет, налаживают обменные процессы в клетках, улучшают работу всех органов — и таким образом из отпуска на побережье человек возвращается полным сил, и меньше болеет.

Закаливающую терапию человек получает благодаря контрастному воздействию солнечного тепла и прохладной воды, а также потому, что воздушные ванны учат его организм нормально функционировать в любых температурных условиях.

Но, оказывается, поток воздуха оздоравливает не только благодаря закаливанию. Поэтому разберемся, почему и как использовать ветер с максимальной пользой для здоровья — если вы, конечно, доверяете нетрадиционной медицине.

Наши эксперты:

Виктория Хилинич , мастер Международной ассоциации фэншуй,

, мастер Международной ассоциации фэншуй, Алла Чайковская, психотерапевт, биоэнергетик.

КАК РАБОТАЕТ ВЕТЕР

Можно сказать, что поток воздуха — это начало всех начал. Он разжигает огонь — один из пяти элементов, из которых состоит круговорот в окружающей человека среде. Пепел, который оставляет после себя огонь, становится частью земли и порождает образование металла в ней. Тот из недр земли дает воду, которая питает дерево, становящееся далее "пищей" для огня — и так по кругу. Таким образом, на метафизическом уровне — а наше здоровье это не только самочувствие нашего тела — воздух является источником энергии, а ветер — ее переносчиком. Накопитель же информации, как известно, — вода, а человек, напомним, состоит из нее более чем на 75%.

Скептикам, считающим, что воздух оздоравливает исключительно благодаря кислороду, специалисты советуют обратить внимание на простой факт: ни в одном хорошо проветриваемом помещении человек не чувствует себя настолько бодро, как на открытом воздухе. И особенно — если тот не стоит, а разгоняется ветром.

КОГДА ВЕТЕР ВО ВРЕД

В сильный ветер — когда деревья ложатся на землю, а от потока воздуха перехватывает дыхание, — разгуливать не стоит: сбивающий с ног поток воздуха, как всякое "не в меру", может навредить здоровью: перехватывание дыхания вызывает мышечные зажимы, и ни о каком оздоровлении речь идти не может.

Особенно чревата такая ветротерапия для людей типа огня (их отличает рост выше среднего, вспыльчивость и любовь к рискам): переизбыток энергии, полученный ими через сильный ветер, усилит и без того их "взрывоопасную" натуру.

В такую погоду получить оздоравливающий эффект людям можно разве что у открытого источника воды, находящегося в низине, за лесом или у горы, — в этих местах ветер любой силы несколько приостанавливается.

НЮАНСЫ ВЕТРОТЕРАПИИ

Подставляться ветру необходимо минимум 10 минут и лучше без одежды. Но если выбраться на пляж или в лес не получается, открытыми для ветра должны быть хотя бы лицо и руки, а одежда — продуваемая, из легкой ткани.

Восточный ветер несет в себе энергию действия. Потому если вы никак не можете отважиться на какое-то действие или решение, если чувствуете, что для этого вам не хватает решимости, выходите в день, когда ветер имеет восточное направление, и получите необходимый вам толчок.

Западный ветер нужен тем, кто взбудоражен, а нервы накручены до предела — он даст энергию успокоения. Также признаки избытка агрессивной энергии — конфликтность, крикливость и язвительность.

Южный ветер бодрит и будит скрытые резервы, потому подойдет тем, кто нуждается в раскрытии "второго дыхания" и кому необходимо встряхнуться. Также он необходим тем, чьи силы на пределе. Признаки истощения легко обнаружить: все валится из рук, болезни цепляются в секунду, а с утра человек чувствует разбитость, даже если спал достаточно.

Северный же ветер, напротив, способен остудить пыл и сделать голову холодной, а значит, вы сможете мыслить и действовать взвешенно.

КАК ДЫШАТЬ ЕЙ И ЕМУ

Количество вдыхаемого и выдыхаемого воздуха влияет на эффективность ветротерапии и скорость возникновения эффекта. Представьте, что внизу живота у вас мочалка. На вдохе она впитывает воздух и раздувается, а на выходе — выжимается и выталкивает отработанный воздух через нос.

Еще нюанс: мужчины из-за широкой грудной клетки нахватываются воздуха, но не выдыхают его до конца, а женщины из-за ношения бюстгальтера, зажимающего грудную клетку, не могут толком вдохнуть.

Чтобы уменьшить негативное влияние сбивчивого дыхания, в обоих случаях подышите 5—15 минут, вдыхая ветер полной грудью (глубоко), а перед выдохом — задержите дыхание на время, равное вашему вдоху.