Что умеет делать годовалый ребенок

Вот он – долгожданный, трогательный момент: малыш сделал первый самостоятельный шаг! Еще не слишком уверенный, но уже очень решительный. Это достижение – еще и первый шажок к самостоятельности! Для годовалого ребенка открылись новые возможности, пишет moirebenok.ua.

Несмотря на то, что у него появилось множество очень важных дел и предметов для исследования, годовалый малыш все так же нуждается в мамином тепле, ласке и с первыми шагами может даже чаще проситься на ручки: от усталости и от того, что, осваивая новый опыт, соскучился по маме. Отказывать в этом не стоит, но не забывайте, что совершенствовать ходьбу ему необходимо. Постарайтесь найти золотую середину.

После того как малыш достаточное время понежится в ваших объятиях, у него будут силы, желание и вдохновение бежать быстрее всех. А еще он будет уверен: все получится!

Физическое развитие годовалых детей примерно одинаковое. И все же ваш ребенок неповторимый и уникальный, и вовсе не стоит ограничивать его какими-то необходимыми умениями. В темпах развития ребенка большую роль играют наследственность, темперамент и его собственный жизненный ритм. Не сравнивайте своего кроху со сверстниками! Предлагаем перечень самых важных достижений ребенка одного года, но повторяем: сроки могут варьироваться в пределах месяца-двух.

Итак, как правило, в год малыш:

СВОБОДНО ВСТАЕТ НА НОЖКИ

Приседать, выпрямляться, подниматься на ножки он уже может из любого положения. Делает он это с помощью опоры: хватаясь за поручни кроватки, мебель или опираясь на свои ручки. С этого ракурса для ребенка открывается практически новый мир! Не стоит сдерживать его двигательную активность, просто обеспечьте безопасность и помогайте крохе при необходимости.

ПЫТАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ

Малыш уже наверняка легко и с удовольствием ходит с вашей помощью. К году он все больше старается делать первые шаги без опоры и поддержки. Для него это фантастические ощущения и каждый новый шаг приводит его в восторг! Пройдет еще два-три месяца и кроху невозможно будет удержать на месте. Следите за тем, чтобы ребенок ходил не на цыпочках, а ступал на полную стопу. Выбирайте правильную обувь с жесткой пяткой и супинатором.

ЗАЛЕЗАЕТ НА ВОЗВЫШЕННОСТИ

Мышцы крохи уже настолько окрепли, что он может вскарабкаться на кровать и самостоятельно спуститься. Также он умеет преодолевать лестничные ступеньки – ползком или с помощью взрослого. Не стоит опасаться: для этих навыков малыш уже хорошо контролирует свое тело и такие упражнения стимулируют его развитие. Но все же будьте рядом, особенно если у вас в доме высокая лестница.

ПРЕКРАСНО ПОЛЗАЕТ

Даже с освоением ходьбы этот навык у многих малышей остается главным способом передвижения. И это прекрасно!

Ползание – незаменимый этап в развитии малыша. Помимо укрепления опорно-двигательной системы, суставов пальцев и запястий оно способствует еще и умственному развитию, и тренировке координации.

При движении за левую часть тела отвечает правое полушарие мозга, а за правую – левое. А так как в процессе ползания руки и ноги двигаются попеременно, связь между полушариями укрепляется, и мозг полноценно развивается.

Кроме того, кроха касается ладошками разных поверхностей, что дает отличное развитие моторики и сенсорных ощущений, которые отвечают за речь, способность к творчеству и интеллект.

НАЧИНАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЕСТЬ ЛОЖКОЙ

Малышу уже удается листать странички в книгах, держать ложку, переносить легкие предметы с места на место, удерживать, бросать и пинать мяч, нажимать на кнопки. Все это требует огромных энергетических затрат, поэтому правильное питание в этот период для ребенка крайне важно. С пищей он должен получать необходимые витамины и минеральные вещества и, главное, столь необходимый для детского организма белок.