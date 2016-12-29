До конца января в Украине будет создан национальный перечень лекарств

Кабмин до конца января утвердит национальный перечень лекарств. Об этом в ходе брифинга заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает телеканал "112 Украина".

"Сейчас будет 30 дней общественного обсуждения национального перечня. И до конца января, как только Кабинет министров подтвердит этот перечень, мы уже будем видеть, как оно будет работать. То, что сейчас существует в национальном списке, это должны быть те лекарства, которые гарантированы пациентам. Они уже должны получать многие из лекарств бесплатно в больницах. И они и существуют", – отметила министр.

Как было заявлено, национальный перечень основных лекарственных средств будет определять жизненно необходимые лекарства, которые будут закупаться за государственные средства.

В свою очередь, Роман Илык, заместитель министра здравоохранения Украины, отметил, что национальный перечень лекарственных средств будет постоянно дополняться в соответствии с потребностями.

Напомним, недавно премьер-министр Владимир Гройсман пришел с проверкой в одну из аптек и выяснил, что цены на некоторые лекарства значительно выше положенных.