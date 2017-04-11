Долгий сон вреден для здоровья – ученые

Сегодня, 01:22

Оказалось, что от 7 до 8 часов сна вполне достаточно и наиболее оптимально

Ученые рассказали, сколько нужно спать для здоровья
Ученые рассказали, сколько нужно спать для здоровья

Недостаточное количество часов сна негативно влияет на здоровье, но и сон более девяти часов также может иметь тяжелые последствия для организма в виде таких заболеваний, как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые патологии, утверждают американские исследователи из Бостона, пишет "Хроника.инфо".

Ученые изучили данные 56 507 взрослых американцев, принявших участие в Национальном медицинском опросе. Оказалось, что от 7 до 8 часов сна вполне достаточно и наиболее оптимально для того, чтобы организм восстановился и свел к минимуму риск возникновения заболеваний сердца.

Ранее говорилось, что спать менее 6 часов весьма вредно для здоровья, однако оказалось, что испытуемые, которые спали более 9 часов, имели также высокие риски возникновения проблем со здоровьем. Речь идет о повышенном риске возникновения хронических заболеваний, в том числе ожирения, диабета и высокого кровяного давления.

По мнению специалистов, результаты исследования еще раз подчеркивают необходимость нормального сна для здоровья людей, а также показывают, как слишком продолжительный ночной отдых может влиять на возникновение хронических заболеваний.
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