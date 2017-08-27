Эксперты рассказали, чем опасны ночные перекусы

При посещении холодильника в ночное время суток осуществляется нарушение биологических часов и естественных процессов

Специалисты Юго-западного медицинского центра провели изучения процессов употребления еды в ночное время и обнаружили, что ночные перекусы воздействуют на получение ожогов кожей, пишет "Ортодокс".

Эксперты пояснили, что ночью организм человека возобновляет израсходованные силы по прошествии трудового дня.

При посещении холодильника в ночное время суток осуществляется нарушение биологических часов и естественных процессов. Если на следующий день человек соберется пойти на пляж с целью загореть, то у него будут ожоги кожи.

Это означает, что все процессы в таком случае будут происходить в режиме сна и им не удастся полностью защитить ткани от проникновения солнечных лучей.

Как утверждают ученые, на данный момент все результаты неокончательны, так что нужно заниматься продолжением изучения. Данное открытие может стать сенсацией, однако исследователи нуждаются в проведении дополнительных экспериментов.