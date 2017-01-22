Фитнес для глаз: простые упражнения, которые помогут улучшить зрение
Делайте глазам контрастный душ и учитесь ими стрелять
Глаз человека, как любой орган, лучше функционирует и с меньшими нагрузками приспосабливается к изменяющимся условиям, если его тренировать. Потому специалисты рекомендуют проделывать специальную зарядку для глаз. Причем очень важно делать ее не просто ежедневно, а каждые 40—50 минут любой работы: глаза у человека трудятся постоянно, хоть при работе в офисе за компьютером, хоть в цеху за станком, хоть в заботах о детях и муже дома.
По словам наших экспертов, даже незамысловатые движения глазами в стороны и известное всем еще со школьной скамьи рассматривание крайней точки за окном способны помочь глазам — прежде всего за счет расслабления и улучшения питания тканей (так как усиливается кровоснабжение). Но чтобы оптимизировать эффект от фитнеса для глаз, стоит работать с той проблемой, которая наиболее выражена. Давайте разберемся.
ПЯТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
1. КОКЕТКА
Усиливает приток крови.
В течение двух минут быстро и без усилия моргайте, как это делают герои кинокомедий, желающие кого-то охмурить.
2. ГЛАЗА ВОЛКА
Укрепляет мышцы век.
Крепко зажмурьте глаза на 5 секунд, затем широко откройте их — как волк в "Красной Шапочке". Задержитесь на 2—3 секунды, повторите 8—10 раз.
3. МЫСЛИТЕЛЬ
Усиливает циркуляцию внутриглазной жидкости.
Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1—2 секунды снимите пальцы с век. Повторите 3 раза.
4. СТРЕЛОК
Улучшает питание глаз.
С максимальной амплитудой стреляйте глазами влево-вправо, вверх-вниз, по диагонали (в разные стороны), по дуге (выпуклой и вогнутой), по кругу (по часовой стрелке и обратно), по ромбу, банту, квадрату.
5. ГИДРОМАССАЖ
Тонизирует сосудистую систему зрительного аппарата.
Утром и вечером ополаскивайте глаза (закрытые!). Утром — сначала ощутимо горячей водой (но не обжигаясь!), затем — холодной. Перед сном — в обратном порядке: холодной, а потом горячей водой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ И ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРИ...
...БЛИЗОРУКОСТИ — "размять" аккомодационный аппарат: механизм, отвечающий за беспроблемное переключение глаз на дальние и ближние расстояния, при этом расстройстве дает сбой.
Штирлиц
Сделайте метку на стене (можно воображаемую). И каждый час, не вставая с места, в течение минуты смотрите то на нее, то на самую дальнюю точку за окном, задерживаясь глазами в каждом положении на 3—4 секунды.
...ДАЛЬНОЗОРКОСТИ — расслабить зрительную систему: так же, как и при предыдущем недуге, нарушена аккомодация, но как ни при каком другом — имеет место перенапряжение.
Художник
Разотрите хорошенько ладони друг о друга и закройте ими закрытые веки. Представьте что-то приятное и попытайтесь это что-то рассмотреть в кромешной тьме.
...КОСОГЛАЗИИ — поучить глазные нервы и мышцы работать в непривычном для них положении: при этой проблеме положение глазного аппарата нарушено.
Охотник
Если глаза скошены к переносице, поднесите к ней свой палец и, отводя руку вперед и прямо, следите за пальцем, а затем переключите взгляд за окно — в никуда (чем дальше — тем лучше) на 2—3 секунды. Если глаза скошены в стороны, начните зарядку с рассматривания "никуда" за окном, переведите взгляд на палец вытянутой руки и, не выпуская его из виду, поднесите к носу. Повторите 5 раз.
...ПЕРЕУТОМЛЕНИИ — устроить пальминг глазам: при переутомлении зрение временно ухудшается, и быстро привести глаза в норму помогает концентрированное созерцание света (но не солнца или лампы!).
Созерцатель
Прикройте ладонью левый глаз, посмотрите на любой предмет, теперь на него же посмотрите левым глазом, прикрыв правый. Зажгите свечу и 5 секунд смотрите на нее хуже видящим глазом, затем — лучше видящим. Повторите 4—5 раз на каждый глаз, закончив хуже видящим глазом.
Устраивайте "душ" глазам.
ДЕЛАЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Играйте 30—40 минут в баскетбол или теннис, большой или настольный.
Съедайте 200—300 г фруктов и овощей красного (свекла, перец болгарский, ягоды, яблоки), оранжевого (морковь, тыква) и фиолетового (капуста, баклажаны, виноград, слива) цветов.
Очень полезна для глаз.
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