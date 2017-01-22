Фитнес для глаз: простые упражнения, которые помогут улучшить зрение

Глаз человека, как любой орган, лучше функционирует и с меньшими нагрузками приспосабливается к изменяющимся условиям, если его тренировать. Потому специалисты рекомендуют проделывать специальную зарядку для глаз. Причем очень важно делать ее не просто ежедневно, а каждые 40—50 минут любой работы: глаза у человека трудятся постоянно, хоть при работе в офисе за компьютером, хоть в цеху за станком, хоть в заботах о детях и муже дома.

По словам наших экспертов, даже незамысловатые движения глазами в стороны и известное всем еще со школьной скамьи рассматривание крайней точки за окном способны помочь глазам — прежде всего за счет расслабления и улучшения питания тканей (так как усиливается кровоснабжение). Но чтобы оптимизировать эффект от фитнеса для глаз, стоит работать с той проблемой, которая наиболее выражена. Давайте разберемся.

ПЯТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

1. КОКЕТКА

Усиливает приток крови.

В течение двух минут быстро и без усилия моргайте, как это делают герои кинокомедий, желающие кого-то охмурить.

2. ГЛАЗА ВОЛКА

Укрепляет мышцы век.

Крепко зажмурьте глаза на 5 секунд, затем широко откройте их — как волк в "Красной Шапочке". Задержитесь на 2—3 секунды, повторите 8—10 раз.

3. МЫСЛИТЕЛЬ

Усиливает циркуляцию внутриглазной жидкости.

Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1—2 секунды снимите пальцы с век. Повторите 3 раза.

4. СТРЕЛОК

Улучшает питание глаз.

С максимальной амплитудой стреляйте глазами влево-вправо, вверх-вниз, по диагонали (в разные стороны), по дуге (выпуклой и вогнутой), по кругу (по часовой стрелке и обратно), по ромбу, банту, квадрату.

5. ГИДРОМАССАЖ

Тонизирует сосудистую систему зрительного аппарата.

Утром и вечером ополаскивайте глаза (закрытые!). Утром — сначала ощутимо горячей водой (но не обжигаясь!), затем — холодной. Перед сном — в обратном порядке: холодной, а потом горячей водой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ И ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРИ...

...БЛИЗОРУКОСТИ — "размять" аккомодационный аппарат: механизм, отвечающий за беспроблемное переключение глаз на дальние и ближние расстояния, при этом расстройстве дает сбой.

Штирлиц

Сделайте метку на стене (можно воображаемую). И каждый час, не вставая с места, в течение минуты смотрите то на нее, то на самую дальнюю точку за окном, задерживаясь глазами в каждом положении на 3—4 секунды.

...ДАЛЬНОЗОРКОСТИ — расслабить зрительную систему: так же, как и при предыдущем недуге, нарушена аккомодация, но как ни при каком другом — имеет место перенапряжение.

Художник

Разотрите хорошенько ладони друг о друга и закройте ими закрытые веки. Представьте что-то приятное и попытайтесь это что-то рассмотреть в кромешной тьме.

...КОСОГЛАЗИИ — поучить глазные нервы и мышцы работать в непривычном для них положении: при этой проблеме положение глазного аппарата нарушено.

Охотник

Если глаза скошены к переносице, поднесите к ней свой палец и, отводя руку вперед и прямо, следите за пальцем, а затем переключите взгляд за окно — в никуда (чем дальше — тем лучше) на 2—3 секунды. Если глаза скошены в стороны, начните зарядку с рассматривания "никуда" за окном, переведите взгляд на палец вытянутой руки и, не выпуская его из виду, поднесите к носу. Повторите 5 раз.

...ПЕРЕУТОМЛЕНИИ — устроить пальминг глазам: при переутомлении зрение временно ухудшается, и быстро привести глаза в норму помогает концентрированное созерцание света (но не солнца или лампы!).

Созерцатель

Прикройте ладонью левый глаз, посмотрите на любой предмет, теперь на него же посмотрите левым глазом, прикрыв правый. Зажгите свечу и 5 секунд смотрите на нее хуже видящим глазом, затем — лучше видящим. Повторите 4—5 раз на каждый глаз, закончив хуже видящим глазом.

Устраивайте "душ" глазам.

ДЕЛАЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Играйте 30—40 минут в баскетбол или теннис, большой или настольный.

Съедайте 200—300 г фруктов и овощей красного (свекла, перец болгарский, ягоды, яблоки), оранжевого (морковь, тыква) и фиолетового (капуста, баклажаны, виноград, слива) цветов.

Очень полезна для глаз.