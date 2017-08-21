Грецкие орехи помогают контролировать аппетит – ученые

Грецкие орехи известны своими чудодейственными для здоровья свойствами. Например, всего 20 граммов орехов в день снижают риск преждевременной смерти и целого букета болезней. Теперь же исследователи из Медицинского центра Бет-Изрейел в США доказали, что грецкие орехи могут защитить человека от переедания, поскольку способствуют появлению чувства сытости. Весь секрет заключается в нейрокогнитивном воздействии на мозг, сообщает vesti.ru.

Чтобы точно определить, какой механизм запускают в головном мозге людей грецкие орехи, Фарр и ее коллеги пригласили десять добровольцев с ожирением. Они провели два теста, каждый из которых длился по пять дней, поэтому поселили участников испытания прямо в больничном комплексе, чтобы максимально четко отслеживать их потребление пищи.

Во время первой пятидневки добровольцы потребляли каждый день коктейли, содержащие 48 граммов грецких орехов – это дневная норма для взрослого человека, рекомендованная Американской диабетической ассоциацией (ADA). Другие пять дней участники получали так называемые плацебо-коктейли, не содержащие грецких орехов, но столь же питательные и имеющие соответствующие вкусовые добавки.

Порядок двух "сеансов" был случайным, то есть некоторые участники сначала потребляли ореховые коктейли, а потом плацебо, другие – наоборот. Ни добровольцы, ни сами исследователи не знали, кому и когда доставались определенного рода коктейли. При этом ученые постоянно опрашивали участников об их чувстве голода, и те каждый раз признавались, что насыщались быстрее, когда им давали коктейли с грецкими орехами.

В последний день каждого "сеанса" исследователи проводили добровольцам функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Во время сканирования мозга специалисты показывали участникам изображения с "запретными" продуктами (гамбургеры и десерты) и полезными (различные овощи), а также фотографии нейтральных объектов (камней, цветов).

Результаты фМРТ показали следующее: когда добровольцы видели снимки желанных "вредностей", у них повышалось активность в области мозга под названием островковая доля. Она отвечает за формирование сознания, а также играет роль в образовании эмоций.

Самое интересное, что после ореховых коктейлей активность в этой области была менее высокой, чем после принятия плацебо. Иными словам, вкусных, но вредных продуктов участникам хотелось уже не так сильно.

По мнению экспертов, островковая доля, вероятно, участвует в когнитивном контроле – это означает, что люди участники уделяют больше внимания выбору продуктов питания и выбирают хоть и менее желанную, но более полезную пищу.

Теперь исследователи планируют провести тесты с разными порциями грецких орехов, чтобы узнать, влияет ли их количество на работу островковой доли и есть ли какой-либо предел, после которого она уже не становится ещё более активной.

Кроме того, ученые намерены отыскать другие продукты, а также природные гормоны, которые могут действовать на мозг человека аналогичным образом и помогать людям контролировать аппетит. Эти работы могут привести к созданию новых методов лечения и профилактики ожирения, уверены специалисты.

Научная статья по итогам исследования опубликована в специализированном издании Diabetes, Obesity and Metabolism.