Как ароматерапия может помочь при простуде и гриппе

Несколько капель эфирного масла избавят от насморка и кашля, а также поднимут настроение

Некоторые эфирные масла обладают сильным антивирусным эффектом и помогают иммунной системе справиться с гриппом и простудой. Для максимального эффекта эфирные масла нужно использовать при первых признаках болезни. Можно применять ароматерапию, как профилактическое средство в периоды когда "гуляет" инфекция и есть высокий риск заболевания, пишет likar.info.

Эфирные масла для профилактики

Очень важно укреплять и поддерживать иммунную систему, потому что здоровая иммунная система – защита от вирусов. Лучше всего для профилактики и укрепления иммунной системы подходят определенные эфирные масла: герани, лаванды, лимона, мелиссы, розы, розмарина, равенсары, чайного дерева, тимьяна, эвкалипта.

Способы применения: ароматерапевтический массаж, паровые ингаляции, можно разбрызгивать в комнате, добавлять в ванну, аромалампу.

Ароматерапия при первых признаках простудных заболеваний

Намного проще избавится от простуды при первых признаках заболевания, поэтому начинайте лечиться сразу же после того, как вы почувствовали недомогание. Когда появляются первые симптомы гриппа или простуды, используйте эфирные масла лимона, корицы, майорана, черного перца, имбиря, перечной мяты, равенсары, орегано, тимьяна, фенхеля, базилика, чайного дерева, гвоздики, розмарина, эвкалипта, лаванды, ладана.

Способы применения: втирать в кожу, добавлять в ванну, делать холодный или горячий компресс, разбрызгивать в комнате.

Ароматерапия при повышенной температуре

Когда температура повышена, лечение эфирными маслами очень эффективно. Но помните, если температура высокая, то нужно обратиться за медицинской помощью к врачу.

При невысокой температуре помогают эфирные масла бергамота, черного перца, лаванды, перечной мяты, эвкалипта, имбиря, лимона, мелиссы, равенсары, чайного дерева, сандалового дерева, ромашки, розмарина.

Способы применения: холодный компресс, втирание, ингаляции, разбрызгивание.

Респираторные проблемы

При лечении кашля, бронхита и заложенности лучше применять эфирные масла эвкалипта, чайного дерева, равенсары, иссопа.

Способы применения: ароматерапевтический массаж, ароматизация воздуха.

Простудный герпес

При первых признаках простудного герпеса, который чаще всего выскакивает на губах, помогают эфирные масла мелиссы, перечной мяты, мяты колосовой, бергамота.

Насморк

Эфирные масла базилика, эвкалипта, перечной мяты и сосны помогают уменьшить заложенность носа.

Способы применения: ингаляции, втирание в кожу.

Ломота в теле

Грипп и острые инфекционные заболевания сопровождаются ломотой в теле или болевыми ощущениями в мышцах. Помогает убрать болевые ощущения ароматерапевтическая ванна с использованием эфирных масел элеми, мирры, сосны, чайного дерева.

Способ применения: при температуре добавлять в теплую воду, при ознобе – в горячую.

Как правильно использовать эфирные масла

Ванна. Перед добавлением эфирных масел в ванну их нужно смешать с солью, молоком или кунжутным маслом. Соль способствует быстрому распространению масла в воде, а молоко и кунжутное масло приводят масло в состояние эмульсии, что тоже способствует быстрому распространению в воде. Без соды или эмульгатора капли эфирных масел, добавленных просто так, будут плавать на поверхности воды и попадут прямо на кожу. В общем можно добавлять 5-15 капель эфирного масла (можно добавлять смесь масел), смешивать масла с 100 г соли или эмульгатора.

При симптомах гриппа или простуды смешайте такие эфирные масла: 5 капель масла бергамота, 3 капли лаванды, 3 капли черного перца, 2 капли можжевельника. Смесь масел добавьте в 100 г молока с высоким содержанием жирности, затем добавьте в ванну с теплой водой.

Компрессы. Добавьте 10 капель эфирного масла в горячую воду, смочите полотенце, накладывайте компресс.

Паровые ингаляции. Налейте горячую воду в миску, добавьте туда 3-5 капель выбранного эфирного масла, дышите паром горячей воды, накрывшись полотенцем. Не наклоняйтесь ниже, чем на 30 см над миской, закройте глаза, вдыхайте глубоко через нос. Процедура проводится на протяжении 3-5 минут два раза в день.

Массаж. Концентрация чистого эфирного масла в 70 раз превышает концентрацию самого растения. Поэтому перед нанесением на кожу эфирное масло нужно разбавить с базовым маслом. Смешайте 10 капель эфирного масла с 25 мл базового масла (оливковое масло, абрикосовое масло, масло виноградных косточек). При симптомах простуды и гриппа используйте смесь масел лаванды, тимьяна и эвкалипта.

Прямая ингаляция. Капните несколько капель антивирусного масла на ладонь, потрите руки, сложите руки чашкой у лица, вдохните аромат масла прямо с ладоней 3-5 раз. Будьте осторожны, не касайтесь глаз.

Освежитель воздуха. Пользуйтесь масляными освежителями воздуха на основе противовирусных эфирных масел.

Аромалампа. Это эффективный прибор для распространения аромата эфирных масел. Просто добавьте масло, дышите и будьте здоровы.