Как часто нужно менять расчески, зубные щетки и полотенца

О том, что гигиенические принадлежности вроде зубной щетки или мочалки нужно время от времени менять, знают все. Как часто нужно это делать, пишет lady.siteua.org.

Расческа

Частота замены расчески зависит от разных факторов (качество расчески и материал, из которого она сделана, тип волос, количество используемых укладочных средств и проч.), однако в среднем дерматологи рекомендуют делать это не реже 1 раза в 6–12 месяцев.

Не забывайте, что регулярная замена расчески не отменяет базовых правил ухода за ней: мойте расческу хотя бы 1 раз в неделю и удаляйте с нее волосы и остатки продуктов для стайлинга после каждого использования.

Зубная щетка

Чтобы поддерживать гигиену полости рта, врачи рекомендуют менять зубные щетки по мере износа щетины, но не реже чем 1 раз в 3–4 месяца. Чаще следует менять зубные щетки детям, а также людям с иммунными заболеваниями и заболеваниями полости рта. Также нужно избавляться от старой щетки после болезни.

Мочалка

Примечательно, что дерматологи рекомендуют вообще отказаться от этих предметов гигиены, так как они являются прямо-таки идеальной средой для распространения вредных микроорганизмов.

Если же вы не можете себе представить душ без любимой губки, вот несколько простых правил ухода за ней.

— Ежедневно сушите мочалку.

— Не используйте мочалку сразу после бритья.

— Никогда не мойте с помощью мочалки лицо и интимные части тела.

— Стирайте мочалку примерно раз в неделю.

— Регулярно меняйте мочалку: 1 раз в 2 месяца для мочалок из синтетических материалов, 1 раз в 3–4 недели для мочалок из натуральных материалов.

Постельное белье

Среднестатистический человек ежедневно выделяет во сне около 250 миллилитров пота. Добавьте к этому отмершие клетки кожи, пылевых клещей, различные виды грибков и поймете, что ваша кровать не такая чистая и уютная, как вам казалось. Именно поэтому специалисты советуют менять постельное белье хотя бы раз в неделю, а если вы спите голышом или ленитесь принимать душ перед сном, то даже чаще.

Лезвия для бритвы

Строго говоря, менять лезвия нужно тогда, когда они плохо скользят и убирают волоски. Однако, как и любой другой предмет в ванной, бритвы накапливают отмершие клетки кожи, бактерии и остатки косметических средств. Все это может при контакте с кожей вызвать раздражение (вспомните неприятные красные точки, которые появляются после бритья).

Поэтому в среднем специалисты советуют менять лезвия после каждых 5–7 использований. Чтобы продлить бритве жизнь, нужно обязательно споласкивать ее горячей водой и хранить в сухом месте.

Банные полотенца

Даже несмотря на то, что вы используете банное полотенце после душа, на нем все равно остаются отмершие клетки и представители микрофлоры кожи, которые в условиях повышенной влажности ванной комнаты распространяются очень быстро.

Именно поэтому специалисты рекомендуют стирать банные полотенца после каждых 3–4 применений.

Полотенце для рук

Тщательное и регулярное мытье рук — один из главных постулатов личной гигиены. Однако не менее важным является и то, как вы сушите руки. Поскольку полотенца для рук используются чаще и большим количеством людей, чем банные, то и менять их стоит как минимум раз в пару дней (каждый день в больших семьях) или же пользоваться бумажными. Последние, кстати, многие медики считают самым гигиеничным способом сушки рук.

Полотенце для лица

Кожа лица и шеи более чувствительна, чем кожа тела, поэтому специалисты советуют, во-первых, иметь отдельные полотенца для лица, а во-вторых, менять их чаще, чем обычные полотенца. В идеале это нужно делать каждый день.

Совет для тех, кто не в восторге от постоянной стирки: вместо полотенца промокайте лицо ватным диском или тем же бумажным полотенцем. Просто, гигиенично и не требует особых усилий и средств.