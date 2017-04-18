Как электронные сигареты влияют на здоровье

Сегодня, 01:22

Вся правда о вейпах

Фото: smileexpo.ru
Фото: smileexpo.ru

Электронная сигарета сегодня уже не выглядит как замысловатая, экзотическая вещь, окруженная ореолом тайны. О существовании подобных изделий знают люди во многих странах, поэтому вейпинг с каждым годом становится все более распространенным занятием, пишет newsyou.info.

Но несмотря на массовую популяризацию, по-прежнему можно встретить как сторонников, так и противников нового изобретения, используемого в качестве заменителя никотиновых сигарет. Некоторое курильщики насмешливо сравнивают вейпы с безалкогольным пивом, сторонники здорового образа жизни считают электронные сигареты отличным изобретением, позволяющим легко побороть никотиновую зависимость без вреда для здоровья. Кто из них прав? Истина находится где-то посредине. Чтобы разобраться во всем этом, необходимо для начала узнать, из чего состоят и по какому принципу работают электронные сигареты.

Как устроены и работают девайсы для вейпинга?

Практически все электронные испарители имеют две основные части, одна из которых является батарейным блоком, а вторая – атомайзером, способствующим испарению жидкости. В испарителе есть металлическая спираль, внутри которой находится кусочек хлопка или ваты.

Электронная сигарета работает по упрощенному принципу: на атомайзер, который пропитан специальной жидкостью, поступает электрический ток от батареи. Он способствует нагреванию спирали, в результате чего происходит испарение жидкости. В итоге вместо сигаретного дыма вейпер вдыхает пар.
Жидкость, используемая для заправки, состоит из нескольких компонентов: пищевых ароматизаторов, пропиленгликоля и пищевого глицерина.

Применение различных ароматических компонентов позволяет изготавливать наполнители со всевозможными вкусами: фруктов, разных видов табака и даже некоторых блюд, таких как пицца или яичница.

Влияние электронных сигарет на здоровье

Вейпинг является относительно новым увлечением, поэтому серьезных испытаний, позволяющих с уверенностью рассуждать о пользе или вреде вдыхаемого пара, еще не проводили. Но несмотря на это, представители британского здравоохранения утверждают, что использование электронных сигарет на 95% мене опасно, чем никотиновых. Многие люди сравнивают вейпинг с процессом, напоминающим посещение бани с последующим вдыханием паров, в состав которых входят пищевые добавки и ароматические вещества.

Во многих развитых странах более 10% курильщиков отказались от никотина и полностью перешли на вейпинг. С учетом этой тенденции, в США активно открываются специализированные точки продаж подобных девайсов, где можно купить качественный, сертифицированный товар.

Кроме отсутствия негативного воздействия на здоровье, вейпы допустимо курить в местах, где обычные сигареты под запретом. При использовании электронных испарителей сокращается количество пассивных курильщиков, которые неосознанно вдыхают никотиновый дым. Наконец, наслаждаться паром с разными ароматами и вкусами намного приятнее, чем ядовитой никотиновой смолой.
здоровье, сигареты, курение, сигарета, жидкости, электронные сигареты, электронная сигарета

Вы сейчас просматриваете новость "Как электронные сигареты влияют на здоровье". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

ВОЗ предупреждает, что влияние электронных сигарет еще не изучено. Фото: iheart.com

Борьба с курением: в Украине хотят ограничить работу кальянных и продажи электронных сигарет

26 Марта, 07:26

Из-за повышения налогов и антитабачного законодательства украинцы стали меньше курить. Но даже школьник может купить электронную сигарету или пойти в кальянную

Наука и Технологии

Этот заразный вейпинг: новый вкус, привычки – старые

20 Января, 17:52

Ученые всего мира не могут решить, безопасен вейпинг или все-таки вреден. Последний научный эксперимент ученых из США поднимает новый вопрос: оказывается, вейпинг может вызывать привыкание. Такая теория подталкивает курильщика задуматься над альтернативой, купить электронную сигарету или оставить в кармане пачку сигарет

Здоровье

В чем отличие различных жидкостей для е-сигарет?

20 Января, 17:21

Происшествия

На киевском рынке у парня в руках взорвалась электронная сигарета

17 Ноября 2016, 13:11

И хотя шрамы на лице останутся, пострадавший радуется, что не стал инвалидом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования