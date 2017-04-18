Как электронные сигареты влияют на здоровье

Электронная сигарета сегодня уже не выглядит как замысловатая, экзотическая вещь, окруженная ореолом тайны. О существовании подобных изделий знают люди во многих странах, поэтому вейпинг с каждым годом становится все более распространенным занятием, пишет newsyou.info.

Но несмотря на массовую популяризацию, по-прежнему можно встретить как сторонников, так и противников нового изобретения, используемого в качестве заменителя никотиновых сигарет. Некоторое курильщики насмешливо сравнивают вейпы с безалкогольным пивом, сторонники здорового образа жизни считают электронные сигареты отличным изобретением, позволяющим легко побороть никотиновую зависимость без вреда для здоровья. Кто из них прав? Истина находится где-то посредине. Чтобы разобраться во всем этом, необходимо для начала узнать, из чего состоят и по какому принципу работают электронные сигареты.

Как устроены и работают девайсы для вейпинга?

Практически все электронные испарители имеют две основные части, одна из которых является батарейным блоком, а вторая – атомайзером, способствующим испарению жидкости. В испарителе есть металлическая спираль, внутри которой находится кусочек хлопка или ваты.

Электронная сигарета работает по упрощенному принципу: на атомайзер, который пропитан специальной жидкостью, поступает электрический ток от батареи. Он способствует нагреванию спирали, в результате чего происходит испарение жидкости. В итоге вместо сигаретного дыма вейпер вдыхает пар.

Жидкость, используемая для заправки, состоит из нескольких компонентов: пищевых ароматизаторов, пропиленгликоля и пищевого глицерина.

Применение различных ароматических компонентов позволяет изготавливать наполнители со всевозможными вкусами: фруктов, разных видов табака и даже некоторых блюд, таких как пицца или яичница.

Влияние электронных сигарет на здоровье

Вейпинг является относительно новым увлечением, поэтому серьезных испытаний, позволяющих с уверенностью рассуждать о пользе или вреде вдыхаемого пара, еще не проводили. Но несмотря на это, представители британского здравоохранения утверждают, что использование электронных сигарет на 95% мене опасно, чем никотиновых. Многие люди сравнивают вейпинг с процессом, напоминающим посещение бани с последующим вдыханием паров, в состав которых входят пищевые добавки и ароматические вещества.

Во многих развитых странах более 10% курильщиков отказались от никотина и полностью перешли на вейпинг. С учетом этой тенденции, в США активно открываются специализированные точки продаж подобных девайсов, где можно купить качественный, сертифицированный товар.

Кроме отсутствия негативного воздействия на здоровье, вейпы допустимо курить в местах, где обычные сигареты под запретом. При использовании электронных испарителей сокращается количество пассивных курильщиков, которые неосознанно вдыхают никотиновый дым. Наконец, наслаждаться паром с разными ароматами и вкусами намного приятнее, чем ядовитой никотиновой смолой.