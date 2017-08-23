Как использовать фен без вреда для волос

Часто нам не хватает времени, чтобы волосы успели высохнуть естественным путем, и мы прибегаем к помощи фена. Однако, используя термоприборы, мы подвергаем наши волосы значительному перегреву, а они, в свою очередь, отвечают нам сухостью и ломкостью, пишет "Домашний очаг".

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Можно ли сушить волосы феном без вреда для волос? Наш ответ – да, если придерживаться нескольких главных правил: