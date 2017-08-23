Как использовать фен без вреда для волос

Сегодня, 04:51

Перед процедурой нанесите на волосы специальное термозащитное средство

 

Держите фен на расстоянии 8-10 см от головы. Фото: blog.aport.ru
Держите фен на расстоянии 8-10 см от головы. Фото: blog.aport.ru

Часто нам не хватает времени, чтобы волосы успели высохнуть естественным путем, и мы прибегаем к помощи фена. Однако, используя термоприборы, мы подвергаем наши волосы значительному перегреву, а они, в свою очередь, отвечают нам сухостью и ломкостью, пишет "Домашний очаг".

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Можно ли сушить волосы феном без вреда для волос? Наш ответ – да, если придерживаться нескольких главных правил:

  • Перед процедурой нанесите на волосы специальное термозащитное средство (спрей или гель), а затем расчешите локоны, разделив на несколько прядей;
  • во время сушки настройте режим подачи холодного воздуха и направляйте его поток вдоль линии роста волос – от корней к кончикам, используя при этом специальную насадку-концентратор;
  • держите фен на расстоянии 8-10 см от головы и совершайте им равномерные движения по всей ее поверхности;
  • сушите каждую прядь отдельно, поочередно приподнимая их у корней при помощи круглой щеточки с натуральной или пластмассовой щетиной;
  • чтобы избежать пересыхания волос, оставляйте кончики слегка недосушенными.
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