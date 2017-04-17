Как использовать пешие прогулки для похудения

Побольше двигаться – это одно из главных условий для похудения. Физическая активность помогает организму тратить больше энергии, чем он получает. Хорошим способом сжигать лишние калории является ходьба, пишет likar.info.

Ходьба – естественный способ передвижения человека. В зависимости от образа жизни и вида деятельности люди проходят, в среднем, от 1 до 10 км за день. Но для того, чтобы пешие прогулки еще и способствовали похудению, важно знать, где, как и сколько ходить пешком.

Где ходить пешком для похудения

Прогулки по парку или обычное передвижение из дома на работу или в магазин, конечно, сжигают определенное количество энергии. Но во время такой ходьбы вы тратите значительно меньше калорий, чем, например, когда идете в горку, по лестнице или даже по песку на пляже.

В частности, медленная прогулка в течение часа сжигает 169-200 килокалорий, а в быстром темпе – до 300 ккал. Если вы идете по песчаной дороге со скоростью 80 м минуту, то тратите около 450 ккал. Прогулка в быстром темпе по неудобной дороге с ямами и кочками поможет сжечь 445-525 ккал за час ходьбы. Ходьба по лестнице вверх сжигает от 540 до 740 кКал в час. Эти цифры приведены на примере человека со средним весом. Но чем больше его вес, тем выше затраты энергии.

Чтобы увеличить количество сжигаемых во время ходьбы калорий, можно использовать утяжелители для рук и ног.

Какая ходьба помогает худеть

Пешие прогулки для похудения лучше совершать в удобной обуви (в кроссовках с хорошей амортизацией) и свободной одежде по погоде. Чтобы во время ходьбы калорий тратилось как можно больше, ходите в быстром темпе. Но не стоит сразу "включать" большую скорость. Старайтесь пройти первый километр за 10 минут. За это время скорость передвижения постепенно увеличится.

Шаги должны быть не очень длинными, но и не короткими. Держите голову и спину прямо и смотрите вперед. Плечи расправьте и опустите вниз, а живот и ягодицы должны быть втянуты. Помогайте себе руками: согните их в локте и делайте движения в такт. Чтобы увеличить расход калорий при ходьбе и не перегружать позвоночник, сперва наступайте на пятку, а потом на носок.

Как понять, что движетесь в правильном темпе? Обратите внимание на свое дыхание: вы должны быть в состоянии разговаривать, а вот для пения дыхания уже не достаточно. Кстати, разговаривать во время пешей прогулки для похудения не стоит. Лучше ритмично дышите через нос, согласуя дыхание с ритмом движения. При повышении нагрузки не должно быть сильной одышки. Если вы ходите в месте, где воздух загрязнен, а также занимаетесь при сильном ветре или на морозе – вдыхайте носом, а выдыхайте ртом через каждые 3-4 шага. Если же воздух чистый, при быстром темпе дышите одновременно носом и ртом.

Пейте воду до и после ходьбы (по одному стакану), а также понемногу каждые 20 минут во время выполнения упражнения.