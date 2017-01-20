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Как избежать обморожения: простые советы http://www.segodnya.ua/img/article/7902/91_main.1484929242.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/91_tn.1484929242.jpg Здоровье При первой степени обморожения кожа бледнеет, снижается чувствительность пораженных участков, а после согревания наблюдается покраснение и отек

Как избежать обморожения: простые советы

Сегодня, 18:20

При первой степени обморожения кожа бледнеет, снижается чувствительность пораженных участков, а после согревания наблюдается покраснение и отек

Открытые участки тела смазывайте специальным кремом. Фото: ladynews.com.ua
Открытые участки тела смазывайте специальным кремом. Фото: ladynews.com.ua

Зима в самом разгаре. На улице довольно холодно и чем ниже температура воздуха за окном, тем больше шансов получить переохлаждение организма или обморозить часть тела во время прогулки.

По информации ГСЧС Украины, признаками переохлаждения является озноб, дрожь, бледность, а затем и посинение кожи, губ, боли в пальцах рук и ног. При длительном переохлаждении развивается обморожение (повреждение тканей в результате воздействия низких температур).

К обморожению более склонны пальцы, кисти, стопы, уши и нос. При первой степени обморожения кожа бледнеет, снижается чувствительность пораженных участков, а после согревания наблюдается покраснение и отек. При второй степени поражения кожа приобретает сине-багрового оттенка и на ее поверхности появляются пузыри с прозрачной жидкостью.

Чтобы обезопасить свое здоровье, спасатели рекомендуют соблюдать несколько элементарных правил:

  • не употребляйте алкогольных напитков – алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, а также вызывает иллюзию тепла. Дополнительным негативным фактором является невозможность сконцентрироваться на первых признаках обморожения;
  • не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к действию холода;
  • носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло. Желательно носить верхнюю одежду, которая не промокает. Тесная обувь, отсутствие стельки могут создавать предпосылки обморожения;
  • не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Лучший вариант – перчатки из ткани, которая отталкивает воду и не пропускает воздух, с мехом внутри. Перчатки из искусственных материалов плохо защищают от мороза;
  • в ветреную погоду открытые участки тела смазывайте специальным кремом;
  • не носите на морозе металлические (в том числе золотые и серебряные) украшения. Во-первых, металл охлаждается до низких температур быстрее, чем тело, вследствие чего возможно "прилипание" этих предметов к коже с возникновением чувства боли и холодовых травм. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют циркуляцию крови и способствуют обморожению конечностей;
  • перед выходом на холод желательно поесть – вам необходима дополнительная энергия;

 Спасатели также отмечают, что у детей терморегуляция не налажена, а у лиц пожилого возраста при некоторых болезнях нарушена. Эти категории наиболее подвержены обморожению и переохлаждению, поэтому учитывайте это при планировании прогулок зимой.

Также помните, что пребывание ребенка на морозе не должно превышать 15-20 минут, затем нужно согреть его в теплом помещении.

Напомним, в Украине с начала морозов в результате переохлаждения умерли 40 человек. Наибольшее количество умерших от холода зафиксировано в Ровенской, Львовской и Николаевской областях.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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