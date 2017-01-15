Как изменить черты лица без вмешательства пластической хирургии

Мало кто из нас на все сто доволен своей внешностью. Кому-то мешает жить слишком длинный нос, кому-то — оттопыренные уши, кому-то — губы, которые совсем не как у Анджелины Джоли. Одни смиряются с этими недостатками и даже умудряются превратить их в достоинства, другие — ищут способы от них избавиться. И что самое прекрасное: сейчас для этого можно не ложиться под нож пластического хирурга! Существуют и альтернативные методы. О них мы поговорили с дерматологом-косметологом, руководителем косметологической клиники KeyMed Татьяной Кобец и директором массажного салона SNG-massage, мастером различных техник массажа Ольгой Кухарук.

"ЛИПУЧКИ" ДЛЯ БОЛЬШИХ УШЕЙ

Многие люди живут с разной степенью лопоухости. И если такая проблема есть, то лучше заняться ею как можно раньше. Самый эффективный метод на сегодняшний день, помимо хирургического вмешательства, по мнению специалистов, — ношение специальных силиконовых фиксаторов. Их плюс в том, что они незаметны (силикон прозрачный), не мешают ("приклеивают" ухо), и даже дети вряд ли будут их стараться оторвать. Отклеивается приспособление через пару ней, после чего нужно поместить новый фиксатор. Ребенку такое приспособление носить долго не придется: в большинстве случаев достаточно нескольких месяцев. "В детском возрасте, когда хрящик еще не сформировался и поддается корректировке, с проблемой лопоухости справиться вполне реально, — говорит Татьяна Кобец. — Хотя получается не у всех, поэтому я все равно сторонница хирургии. Кроме того, нужно следить за стерильностью самого корректора и поверхности, к которой он крепится: из-за того, что за ушами находятся активные сальные железы, могут возникнуть раздражения".

Ушной корректор поможет на какое-то время.

ВЗРОСЛЫЕ. Им такой способ коррекции тоже подходит. Но для них предусмотрены взрослые корректоры. Они на 3—5 мм больше детских, делают уши "идеальными" и не видны окружающим, а даже если внезапно отклеятся, уши не "выстрелят". Но надеяться на долгосрочный эффект не стоит: "Есть люди с мягкой хрящевой тканью, и они за годы могут и получить какой-то результат. Но в основном корректор помогает, только когда находится за ушами. Стоит его снять — и уши снова принимают первоначальную форму", — говорит косметолог. Однако специалист согласна, что для многих даже такой способ изменения формы — выход, который помогает не испытывать комплексы, пока человек копит деньги на операцию. Стоит упаковка таких корректоров (8 пар) около 2000 грн.

КАК СДЕЛАТЬ "СОЧНЫЕ" ГУБЫ

Сегодня сделать губы более пухлыми легче всего с помощью вакуумного стимулятора. "Благодаря ему происходит интенсивное кровоснабжение губ: после отрыва "присоски" получается микротравма, которая дает отек. Так губы становятся больше, — объясняет Татьяна Кобец. — Как долго продержится эффект, зависит от организма: может 1—2 часа, максимум— 4—5 часов. Важно также понимать, что такая стимуляция может привести к появлению синяка на пол-лица. А если прибегать к ней каждый день, то это может истощить ткани". Поэтому не злоупотребляйте и проведите краш-тест гаджета хотя бы за несколько дней до важного мероприятия.

УПРАЖНЕНИЯ. Ольга Кухарук считает, что фэйс-гимнастика полезнее и тоже способна добавить объем. "Нужно запастись терпением и систематически — сначала по 10 раз, а со временем по 20 раз — выполнять следующие упражнения, сохраняя последовательность. Вытяните губы максимально, откройте рот, плотно сомкните и расслабьте мышцы лица. Далее двигайте губами, "рисуя" букву О в одну сторону, потом в другую, а после "рисуйте" цифру 8. Затем высуньте язык прямо и на максимальную длину на 3 секунды и расслабьтесь. Вытяните губы и резко "задуйте свечу". Наберите в рот воздуха, сделайте губы в букве У и втягивайте воздух медленно, а выдыхайте резко несколькими выдохами. Во время следующего упражнения пойте гласные буквы, а после надуйте щеки и пытайтесь вытолкнуть воздух через сомкнутые губы (желательно, чтобы чувствовалась вибрация). Вдохните полной грудью и медленно выдувайте воздух, а когда он выйдет, растяните губы, насколько это возможно, "натянув" их над зубами. И последний момент: несколько минут насвистывайте, стараясь как можно четче это сделать", — говорит она.

АЭРОБИКА ДЛЯ НОСА

Приблизить ваш нос к идеалу можно с помощью рук. И в этом нет никакого мошенничества. "Существует упражнение, которое разработала Кэрол Маджио — автор аэробики для лица. Оно действует по нескольким фронтам: уменьшает объем и длину носа, снимает одутловатость, — рассказала массажист Ольга Кухарук. — Для его выполнения нужно занять удобную и красивую позу (втянуть живот, напрячь ягодицы и мышцы бедер), с помощью большого и указательного пальца сделать "прищепку" и зафиксировать ею переносицу. Указательным пальцем второй руки нужно надавить на кончик носа снизу. После этого нужно потянуть вниз верхнюю губу и почувствовать, как кончик носа упирается в ваш указательный палец. Делать так нужно 40 раз, дважды в день, на протяжении нескольких месяцев". Если же вы хотите, чтобы ваш нос стал уже, Ольга советует делать так: упритесь пальцем в кончик носа и делайте упор так, чтобы нос пошел наверх. После этого натягивайте верхнюю губу на зубы 40—50 раз. Для того чтобы получить эффект, придется так помучиться на протяжении нескольких месяцев. Также сузить широкий нос можно, если несколько раз в день делать так: опустите подбородок, откройте рот и замрите в такое положении на 10 секунд. Повторите 30 раз.

"КРЫЛАТЫЙ" НОС. Если проблема в чрезмерно выдающихся крыльях носа, массажист рекомендует провести отток крови. "Для этого нужно положить средние пальцы в ложбинки на крыльях носа, сократить мышцы и наморщить нос. Далее нужно сдавить сильнее и медленно, за 5—6 секунд, протянуть пальцы вниз", — советует эксперт. Косметолог Татьяна Кобец верит в такую лицевую гимнастику, при условии, что делать ее правильно. Но предупреждает, что эффект продержится недолго и исчезнет, когда человек перестанет ее выполнять. "А вот в специальные приспособления, такие как корректирующие "прищепки" для носа, я не верю вообще! На мой взгляд, они не для славянских носов. Хотя не слишком верю и в то, что азиатским носам (они создавались в основном в Японии и Корее) они как-то помогают", — говорит эксперт. Более того, длительное давление с помощью таких приспособлений может вызвать ишемию ткани.

НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. Специалисты утверждают, что каких-то особых ограничений к выполнению этих упражнений нет (кроме случаев, если есть онкологические новообразования на или в носу, которые нежелательно трогать). "Такая физкультура полезна, так как с возрастом нос все равно меняет форму (опускается, может искривиться в сторону, крылья становятся "тяжелее" и прочее)", — утверждает Ольга Кухарук.