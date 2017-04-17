Как мотивировать ребенка ходить в школу

Советы психологов о том, как помочь будущему первокласснику не тревожится о школе

После привычного детского сада, где у ребенка сложилась компания друзей, будущий первоклассник боится всего нового и незнакомого. Масла в огонь часто подливают родственники, постоянно напоминающие малышу о том, что скоро все в его жизни изменится.

При этом часто взрослые толком не могут объяснить, что ожидает ребенка в школе, в результате ребенок испуган и не хочет идти в школу. Психологи рассказали, как помочь будущему первокласснику справиться с тревожностью.

Психологи советуют в деталях описать ребенку, как пройдет его первый день в школе. Многие взрослые приписывают ребенку свои собственные страхи и полагают, будто будущего первоклассника волнует, что он читает медленнее всех в классе.

На самом деле, отмечают специалисты, опасения дошкольника чаще всего лежат в другой плоскости – например, вопросы распорядка дня или нелюбимой еды в школькной столовой. Чем подробнее родители ответят на все вопросы, тем спокойнее будущий первоклассник воспримет предстоящие перемены.

Также стоит обсудить с ребенком разные варианты знакомства с одноклассниками.

Кроме того, психологи рекомендуют перечислить преимущества роли школьника: например, первокласснику больше не нужно будет спать днем, в течение первых недель его будут забирают из школы раньше, чем из детского сада, а на школьном дворе есть площадка.

Неприятные воспоминания

Если в прошлом учебном году у ребенка были конфликты в классе или трудности в обучении, неудивительно, что он не захочет снова погружаться в школьную атмосферу. Психологи дают несколько рекомендаций о том, как решить эту проблему.

Так, можно помочь ребенку наладить отношения с одноклассниками – например, пригласить ребят из класса встретить последний день лета вместе. Специалисты отмечают, что отношения одноклассников часто начинаются с чистого листа в новом учебном году – обиды за лето забываются.

Если учеба дается ребенку нелегко, стоит начать спокойно распутывать клубок из разрозненных и обрывочных знаний. Если школьнику не дается физика, в оставшиеся дни каникул стоит посмотреть фильмы с опытами, посетить тематический музей. Психологи отмечают, что стоит пообещать ребенку не ругать его и продолжать помогать ему.

Кроме того, необходимо дать ребенку понять, что его плохие оценки на повлияют на отношение родителей к нему. По данным психологов, большинство неуспевающих школьников испытывает отвращение к учебе не столько из-за трудностей предмета, сколько из-за того, что их неуспехи в учебе создают почву для конфликтов.

Если ребенок заметит положительные сдвиги в отношении родителей к проблеме, то его мотивация к учебе повысится.