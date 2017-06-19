Как начать свой день максимально продуктивно

Эксперты советуют помнить о трех методах, которые помогут вам ежедневно настраиваться на правильный лад

От того, как вы начинаете свой день, зависит ваша продуктивность и возможность выполнить все поставленные задачи.

Для начала утром необходимо задать правильный ритм и настроение на весь день. Но не всегда с утра нам удается настроить себя на позитивную волну. Иногда элементарно сложно сфокусироваться на выполнении своих дел, особенно если вам снились плохие сны или в голове роятся десятки разных мыслей, пишет hyser.com.ua.

В таких случаях эксперты советуют помнить о трех методах, которые помогут вам ежедневно настраиваться на правильный лад.

1. Определение целей на день

Современная жизнь — словно соревнование, в которой необходимо прийти к финишу и достичь результата. Но часто мы ни видим своей цели и не думаем о том, чего хотим добиться. Поэтому важно с утра определять для себя приоритетные цели.

Проснувшись утром, выберите самую важную для вас на данный момент локальную цель и сосредоточьтесь на ее достижении.

2. Постоянное движение

Чтобы расшевелить свой ум, для начала нужно сделать то же самое с телом. Если вы не будете двигаться в течение дня, то ваш мозг также будет вести себя пассивно. Каждый день необходимо начинать с движений. Если нет возможности совершить утреннюю пробежку, сделайте хотя бы несколько элементарных растяжек.

Даже простые движения под любимую музыку смогут обеспечить вам необходимый импульс, который позволит поддерживать продуктивность на протяжении всего дня.

3. Мысли в тексте

Психологи советуют каждое утро начинать с написания трех страниц в виде потока сознания. Это может дать вам подсказку и позволит скоординировать свои действия. Проанализировав записи, вы сможете понять, что имеет для вас приоритетное значение.