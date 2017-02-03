Как начинать день, чтобы он был успешным

Среднестатистический человек начинает день одинаково: просыпается, умывается, старается перекусить и быстро собраться на работу. Однако существуют реально работающие способы организовать день так, чтобы точно все успеть, и не слишком сильно устать.

Утро — это фундамент дня, поэтому организовать его нужно правильно. Именно в этот период набирается энергии, которой должно хватить на целый день, в противном случае не удастся сделать все задуманное. Времени с утра, как правило, не хватает, однако если внести в "утрясенное" расписание небольшие коррективы, утро можно сделать намного более эффективным, пишет planet-today.ru.

Прежде всего, начать день стоит с массажа ушей. Именно на ушах расположено около 170 активных точек, при помощи которых можно оказывать влияние практически на все внутренние органы. Перед тем, как начать массаж, нужно растереть ладони.

Чтобы ускорить очищение печени и сосудов, достаточно выпивать с утра стакан теплой воды с лимоном натощак за полчаса до завтрака.

Кроме того, можно съесть с утра чайную ложку меда, который зарядит энергией. За несколько минут до выхода нужно дать себе возможность расслабиться и проговорить все, что нужно сделать в этот день, параллельно заряжая себя хорошей энергией.

Психологи рекомендуют создавать правильное настроение с самого утра. Для этого можно по дороге на работу отмечать что-то хорошее. Например, красивую клумбу или стильно одетую девушку. Такой фокус на приятных вещах поможет настроить себя на успех и сохранить нужное настроение.