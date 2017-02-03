Как научиться засыпать вовремя
Ученые нашли действенный способ с помощью добровольцев
Наблюдая за людьми, испытывающими проблемы со сном, ученые нашли действенный способ засыпать вовремя.
Исследование, посвященное сну и бессоннице проводили американские и шведские ученые, пишет sundaynews.info.
Они привлекли к эксперименту 14 добровольцев, имеющих проблемы со своевременным засыпанием. О результатах исследования рассказал журнал Current Biology.
Ученые отправили часть добровольцев в поход на природу, а часть оставили дома.
Те, кому довелось уйти в поход, решили проблемы с засыпанием. Оставшиеся дома – нет.
В связи с полученными результатами, ученые рекомендуют днем побольше времени проводить на свежем воздухе, а вечером ограничить электрическое освещение.
Так, по их мнению, можно восстановить режим сна.
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