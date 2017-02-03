Как научиться засыпать вовремя

Сегодня, 04:44

Ученые нашли действенный способ с помощью добровольцев

 

Ученые рекомендуют днем побольше времени проводить на свежем воздухе. Фото: tetaknow.com
Ученые рекомендуют днем побольше времени проводить на свежем воздухе. Фото: tetaknow.com

Наблюдая за людьми, испытывающими проблемы со сном, ученые нашли действенный способ засыпать вовремя.

Исследование, посвященное сну и бессоннице проводили американские и шведские ученые, пишет sundaynews.info.

Они привлекли к эксперименту 14 добровольцев, имеющих проблемы со своевременным засыпанием. О результатах исследования рассказал журнал Current Biology.

Ученые отправили часть добровольцев в поход на природу, а часть оставили дома.

Те, кому довелось уйти в поход, решили проблемы с засыпанием. Оставшиеся дома – нет.

В связи с полученными результатами, ученые рекомендуют днем побольше времени проводить на свежем воздухе, а вечером ограничить электрическое освещение.

Так, по их мнению, можно восстановить режим сна.
ученые, сон, исследование, заснул, засыпать

Вы сейчас просматриваете новость "Как научиться засыпать вовремя". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Победа Трампа на выборах в США

Сын Трампа едва не уснул во время речи отца

10 Ноября 2016, 01:06

10-летний Бэррон Трамп с тудом сдерживал зевоту и тер слипающиеся глаза, пока его отец говорил победную речь

Здоровье

Недосып - крайне вреден

10 признаков того, что вы катастрофически не высыпаетесь

1 Февраля, 01:23

Симптомы, которые совершенно нельзя игнорировать

Люди

Фото: Станислав Фененко

Когда ложиться спать, чтобы проснуться бодрым (таблица)

26 Января, 01:22

Хороший ночной отдых состоит из 5-6 циклов быстрой и медленной фаз сна

Здоровье

Существует несколько способов улучшить самочувствие после бессонной ночи. Фото: likar.info

10 способов сохранить бодрость после бессонной ночи

17 Января, 01:45

После бессонной ночи организму необходим полноценный завтрак - чем лучше вы поедите в начале дня, тем больше энергии сможете сохранить до вечера

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования