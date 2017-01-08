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Как не заболеть зимой: ТОП-4 простых способа http://www.segodnya.ua/img/article/7862/90_main.1483862846.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/90_tn.1483862846.jpg Здоровье Чаще всего инфекция проникает в наш организм с кожи рук, поэтому уделяйте гигиене больше внимания

Как не заболеть зимой: ТОП-4 простых способа

Сегодня, 10:05

Чаще всего инфекция проникает в наш организм с кожи рук, поэтому уделяйте гигиене больше внимания

Одевайтесь тепло и не забывайте о гигиене. Фото: AFP
Одевайтесь тепло и не забывайте о гигиене. Фото: AFP

Снег, холодный ветер и промозглая слякоть способны выбить из колеи привычного ритма жизнь любого человека.

Чтобы уберечь себя от различных простуд и болезней, следуйте простым правилам от Домашнего очага.

Мойте руки чаще. 

Известно, что чаще всего инфекция проникает в наш организм с кожи рук, поэтому уделяйте гигиене больше внимания, чем обычно. По данным американских ученых, те, кто часто и основательно моют руки, болеют на 45% реже.

Чтобы обезопасить себя в разгар сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ носите с собой собственную ручку и не пользуйтесь теми, что лежат в общем доступе в банках, в магазинах у кассы и т.п.

Кроме того, носите с собой маленький флакончик с антибактериальным средством и пользуйтесь им после того, как вы дотрагиваетесь до сильно загрязненных поверхностей – к примеру, после поездки в общественном транспорте.

Также не забывайте мыть руки правильно: сначала тщательно их намыльте (именно трение между кожей и мылом помогает удалить бактерии), затем смойте большим количеством воды и вытрите насухо. Помните, что влажная среда идеальна для размножения бактерий.

Пейте больше жидкости. 

Достаточное количество воды не позволит бактериям обосноваться в вашем организме, даже если вы находились рядом с заразным человеком. Дело в том, что слизистая носа служит природным барьером от бактерий, который затрудняет проникновение микроорганизмов. Но если вы пьете мало воды, слизистая пересыхает и защита становится менее эффективной.

Не переохлаждайтесь. 

Переохлаждение ослабляет иммунитет, поскольку организм тратит драгоценные силы на то, чтобы поддерживать на нужном уровне температуру тела, а на борьбу с инфекциями энергии не остается. Когда человек мерзнет, включается природный защитный механизм, и кровь приливает к жизненно важным органам, именно поэтому руки, ноги и голова замерзают в первую очередь.

Теплая обувь, шапка, варежки – все это необходимо, когда температура опускается ниже нуля. Кроме того, в очень холодную погоду одевайтесь многослойно, это поможет вам сохранить тепло.

Не волнуйтесь. 

Установлено, что стресс – один из самых мощных факторов, которые ослабляют иммунную систему. У тех, кто практикует йогу и медитации, ниже уровень гормона стресса кортизола. Между тем, врачи сегодня уверены, что высокое содержание этого гормона повышает риск заболевания. Старайтесь каждый день найти хотя 10-15 минут на то, чтобы расслабиться, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и подумать о приятном.
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