Как определить время смерти человека по скорости сердцебиения

Сегодня, 05:46

Каждые дополнительные 10 ударов сердца ежеминутно повышают риск смертности на 10%

 

Среднестатистический сердечный ритм составляет от шестидесяти до ста ударов ежеминутно. Фото: infocardio.ru
Среднестатистический сердечный ритм составляет от шестидесяти до ста ударов ежеминутно. Фото: infocardio.ru

Китайские ученые выяснили, что каждые дополнительные 10 ударов сердца ежеминутно повышают риск смертности на 10%. Исследования показывают, что ритм сердца в состоянии покоя можно использовать для анализа точной даты смерти, а также предсказать, уйдет ли из жизни человек в ближайшие двадцать лет, пишет panno4ka.net.

Если прислушиваться к сердцебиению, можно определить дату смерти. Если сердцебиение в состояние покоя достигает восьмидесяти ударов в минуту, то вероятность смертности для вас на 45% выше в сравнении с теми, чей ритм не превышает сорок пять ударов в минуту. Стоит отметить, что среднестатистический сердечный ритм составляет от шестидесяти до ста ударов ежеминутно, однако у людей, которые профессионально занимаются спортом, сердечный ритм уменьшается до сорока ударов в минуту.

Благодаря этим данным напрашивается вывод, что измерение скорости сердечного ритма может стать индикатором для оценки рисков преждевременной смерти у всего населения земного шара.
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