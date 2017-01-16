Как перейти на правильное питание: ТОП-5 простых способов

Начинайте день с полноценного завтрака, питайтесь равномерно в течение дня и следите за количеством белка

Чувствовать себя хорошо и нравится себе в отражении зеркала хотят все. Но, порой, достичь этого результата бывает не так легко.

Но не стоит прибегать к изнурительным диетам и голодовкам, достаточно перейти на здоровое питание.

Как сделать это быстро и безболезненно, знает Домашний очаг.

Начинайте день с полноценного завтрака

Сбалансированный завтрак, в котором есть белок, клетчатка и сложные углеводы, помогает контролировать аппетит и не переедать в течение дня. Если долго готовить нет времени, подойдет тарелка овсяной каши, творог с фруктами, нежирный сыр.

Питайтесь равномерно в течение дня

Идеальное меню на день – 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Ни в коем случае не голодайте днем – это часто приводит к вечернему перееданию, из-за которого ухудшается сон, а вес идет вверх.

Поешьте перед походом в магазин

Голодный человек в супермаркете не может сделать рациональный выбор, ведь ему хочется всего и сразу. Перед выходом перекусите фруктами или орехами или съешьте зерновой батончик.

Следите за количеством белка

Белок считается вторым по значимости элементом в организме человека после воды, ведь это строительный материал для наших мышц. Взрослому человеку необходим 1 г белка на 1 кг веса. Ваш вес 65 кг? Значит, в день вам нужно 65 г белка, который можно получить из мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, а также протеиновых коктейлей.

Будьте осторожны с жирами

Важно знать, что ненасыщенные жиры намного полезнее остальных. Они есть в рыбе, икре, орехах, семенах, авокадо, оливковом и льняном масле.

Тем временем психолог нашла способ похудения без диет и упражнений.