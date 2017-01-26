Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов (видео)

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Сегодня, 12:44

Тепличные овощи и фрукты не возмещают потерю витаминов, говорят специалисты 


До прихода весны – еще целый месяц, а большинство украинцев уже ощутили на себе симптомы авитаминоза. Быстрая утомляемость, сонливость, высыпания на коже, ломкость ногтей и волос – все это только первые проявления заболевания.

"В летний сезон человек употребляет свежие овощи, фрукты и дефицита витамина С нет, более того – он накапливается. Если печень слабая, то авитаминоз начинается практически после того, как мы закончили продукты употреблять", – говорит Борис Скачко, врач-иммунолог.

Тепличные овощи и фрукты не возмещают потерю витаминов, уверяет иммунолог. Еще одна причина плохого самочувствия – отсутствие солнца.

"Витамин D – он всегда оздоровляет и дает хорошее восприятие и для мозга, и для эмоциональной системы, и для психики", – добавила Евгения Шевченко, психолог.

Врачи рекомендуют проводить даже в пасмурный день как можно больше времени на улице.

Как получить максимальное количество витамина D даже в зимний день – рассказывает врач.

"Нужно подставлять под солнечный свет самые лучшие части тела – ладошки. Здесь витамин D усваивается в немереных количествах. Никогда ладошки не сгорают, а витамин D идет просто прямиком в организм", – сказал Борис Скачко, врач-иммунолог.

Иммунолог также рекомендует импортные помидоры и огурцы заменить отечественными, богатыми витаминами свеклой, капустой и морковью.

"Вообще хорошая штука – оранжевый цвет! Кушайте все оранжевое, носите больше оранжевого, потому что он сам по себе уже заряжает человека, по определенным психологическим штукам оранжевый цвет дает позитивное настроение", – рекомендует Евгения Шевченко, психолог.

А вот синтетические витамины стоит употреблять только в том случае, если рацион не отличается разнообразием и содержит много полуфабрикатов.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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