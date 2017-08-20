Как понять, что вашего ребенка нужно сводить к окулисту

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Чтобы проверить здоровье органов зрения, поиграйте с ним в игру

 

Узнайте, какие симптомы говорят о том, что вашему ребенку пора сходить на прием к окулисту. Фото из архива
Узнайте, какие симптомы говорят о том, что вашему ребенку пора сходить на прием к окулисту. Фото из архива

В обязанности каждого родителя входит контроль состояния здоровья ребенка. Узнайте, какие симптомы говорят о том, что вашему малышу пора сходить на прием к окулисту, пишет 4mama.ua.

Ребенок щурится

Если для того, чтобы рассмотреть субтитры на мониторе компьютера или увидеть играющего за окном друга, ваш ребенок щурится, скорее всего у него ухудшилось зрение. Разобраться в данной ситуации поможет доктор. Существует две основные причины такого симптома – раздражение глаз, которое очень быстро проходит и не требует серьезного лечения, и близорукость, при которой доктор назначит носить очки.

Косоглазие стало еще заметнее

Косоглазие у новорожденных считается вполне нормальным явлением. Но если эта особенность с возрастом стала заметнее, советуем не медлить с походом к специалисту. Врач посоветует крохе носить очки, а спустя полгода-год сможет определить дальнейший курс лечения.

У ребенка доминирует один глаз

Чтобы проверить здоровье органов зрения, поиграйте с ним в игру: попросите по очереди закрывать глаза, а вы тем временем будете показывать ему различные предметы. Таким образом, можно определить одинаково ли хорошо видят оба глаза крохи.

Малыш наклоняет голову, когда ему нужно что-то рассмотреть

Еще один тревожный симптом, который должен насторожить родителей. Если для того, чтобы рассмотреть любимого персонажа на упаковке хлопьев, ребенок сильно наклоняет голову, скорее всего у него снизилась острота зрения. При этом медлить с походом к доктору не стоит, ведь со временем подобное состояние только усугубится.

Кроха часто трет глаза

Бывают ситуации, когда ребенок не может рассказать о том, что его волнует. Поэтому мамам и папам остается лишь наблюдать за его поведением и самочувствием. О нарушениях зрения можно узнать и в том случае, если малыш слишком часто трет глаза. Такая привычка может говорить о нескольких возможных проблемах: резям, раздражению в области органов зрения или чрезмерному напряжению. В любом случае советуем записаться на прием к окулисту.
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