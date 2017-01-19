Как правильно окунаться в прорубь: советы к празднику Крещения

Сегодня православные отмечают большой христианский праздник — Крещение Господне. Считается, что именно 19 января Иисус Христос был крещен в реке Иордан. Люди верят, что в этот день вода обладает целебными свойствами, и многие для достижения максимального лечебного эффекта омываются в ледяной проруби. Но специалисты предупреждают: прыжки в воду без соблюдения определенных правил могут сильно навредить здоровью, приведя даже к летальным последствиям. Как избежать этих неприятностей, мы выяснили у семейного врача Алексея Максименко. А священник, клирик Свято-Владимирского кафедрального собора г. Киева Александр Шмурыгин рассказал, что необходимо, чтобы этот ритуал принес духовное очищение.

РАССТАВЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ. Окунание в прорубь на Крещение Господне — это не церковное таинство, а просто традиция. "По сути, она не имеет прямого отношения к празднику, Церковь не заставляет верующих залазить в ледяную воду. Самое важное, что необходимо знать, — крещенское купание не очищает от грехов, как многие думают, — рассказывает Александр Шмурыгин. — Духовное очищение происходит, только когда мы каемся в своих грехах во время исповеди". Действительно: большое количество людей сейчас вовсе не задумывается о сущности праздника, а окунается в прорубь лишь из-за того, что это считается модной традицией.

"Очень важно, чтобы за соблюдением обычая не омрачался истинный смысл праздника — Крещения Господа Иисуса Христа. Во время крещения на Иордане, как повествует Евангелие, Бог открылся человеку. Поэтому совершенно безответственно прыгать в прорубь не подготовившись, "за компанию" или вовсе в нетрезвом состоянии. Это очень опасно для здоровья и жизни, а также недопустимо с точки зрения религии. Это грех, потому что человек проявляет неуважение к молитве и благодати Божией, которую верующие просят у Господа во время освящения воды", — говорит Александр Шмурыгин.

Главное для христианина в этот день, по словам священника, — это посетить церковное богослужение — Божественную литургию, таинство исповеди и святое Причастие, помолиться и выпить святой воды. Это все ведет человека к освещению и жизни с Богом. А уже после этого, если позволяет здоровье, можно окунаться в прорубь. Но к этому нужно обязательно подготовиться.

КОМУ НЕЛЬЗЯ. Когда человек окунается в ледяную прорубь, его организм начинает стремительно "отдавать" тепло, выработка которого увеличивается в целых 10 раз!

"Первыми холодовый удар принимают на себя капилляры кожи. Они резко сужаются, из-за чего увеличивается приток крови к жизненно важным органам — в частности сердцу, — рассказывает Алексей Максименко. — Таким образом, за короткий промежуток времени идет большая нагрузка на сердце, и рефлекторно сужаются сосуды сердечной мышцы. Это может привести к очень неприятным, а иногда и фатальным последствиям. Например, если повышено артериальное давление или есть сердечно-сосудистые болезни, то резкий перепад температуры может привести к нарушению сердечного ритма, инфаркту миокарда, инсульту и даже к внезапной остановки сердца. Если нарушено мозговое кровообращение, ледяная вода может спровоцировать потерю сознания. Более отдаленными негативными последствиями зимних купаний могут быть воспалительные болезни дыхательных путей и мочеполовой системы".

Так, у женщин могут воспалиться яичники и придатки, а у мужчин — простата. Особенно осторожными надо быть людям, у которых есть различные хронические заболевания, инфекционные болезни, воспаление почек, эпилепсия, гипертония и другие недуги.

"Однозначно не стоит лезть в прорубь, если вы круглогодично лечитесь от гайморита. Иначе очень высока вероятность того, что вместо ожидаемого исцеления наступит резкое обострение, — советует Алексей Максименко. — Многие люди после крещенских купаний начинают чаще болеть, ведь резервы организма истощены". В общем, если у вас в наличии какая-либо хроника, то окунаться в прорубь ради исцеления не стоит: можно получить обратный эффект и усугубить проблему.

Если же со здоровьем проблем нет, то можно и окунуться. Вот только рассчитывать на глобальный оздоровительный эффект тоже не стоит: он наступает только при регулярном и правильном моржевании.

"Объясняется он тем, что надпочечники реагируют на холодовый удар увеличением выработки кортикостероидов. Они обладают сильным противовоспалительным действием. Кроме того, настоящие "моржи" закаляют организм и тренируют все его системы, начиная от сердечно-сосудистой и дыхательной и заканчивая иммунной и эндокринной", — утверждает Алексей Максименко.

ПРАВИЛА ПОГРУЖЕНИЯ

Если вы все-таки решили совершить обряд окунания в ледяную прорубь, следует помнить о важных правилах.

1. Нельзя моржевать натощак. Когда человек голоден, у него падает уровень сахара в крови. В свою очередь, любой стресс, особенно погружение в ледяную воду, может вызвать еще большее падение уровня сахара, из-за чего возможно головокружение, вплоть до потери сознания. Не стоит нырять также сразу после сытного завтрака — ведь для переваривания пищи кровь приливает к органам пищеварения и, соответственно, перераспределяется кровенаполнение органов. Обязательно исключите из рациона жирные продукты — они перевариваются тяжелее всего. Идеально, если после приема пищи пройдет не менее 2—3 часов: за это время еда перевариться и не будет диспропорции в терморегуляции.

2. В обязательном порядке полностью исключите алкоголь! Многие люди выпивают перед погружением "для храбрости", но это строго запрещено. Во-первых, любые алкогольные напитки нарушают терморегуляцию организма. Во-вторых, алкоголь расширяет сосуды — в то время как холодная вода их сужает. В результате нагрузка на сердце возрастает во много раз. Кроме того, в такой ситуации человек должен быть трезвым, чтобы контролировать ситуацию.

3. Во избежание чрезвычайных ситуаций окунайтесь только в специально оборудованные для этого места. Ни в коем случае не совершайте обряд в одиночку, самостоятельно сделав прорубь на реке или в любом другом водоеме.

4. После того как разденетесь, не кидайтесь сразу в ледяную воду. Постойте 20—30 секунд, чтобы тело немного остыло на воздухе и "подготовилось" к воздействию холода. Не прыгайте с разгона в воду — заходите медленно. Ни в коем случае не ныряйте вперед головой: так можно получить шок от холода и потерять сознание. С головой окунуться можно, но делать это надо очень быстро.

5. В проруби желательно находится не более 5—10 секунд (для закаленных можно до 1 минуты), иначе рискуете получить переохлаждение.

6. Выйдя на берег, хорошо разотритесь махровым полотенцем. Лучше, чтобы их было два: одно снимает воду, а второе — остатки влаги. После одевайтесь в сухое и выпейте горячего сладкого чаю (прихватите с собой термос).