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Как правильно приготовить завтрак: пять простых и оригинальных рецептов http://www.segodnya.ua/img/article/7895/36_main.1484756621.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/36_tn.1484756621.jpg Здоровье Диетологи говорят: для хорошего обмена веществ каждое утро необходимо начинать со стакана теплой воды

Как правильно приготовить завтрак: пять простых и оригинальных рецептов

Сегодня, 06:10

Диетологи говорят: для хорошего обмена веществ каждое утро необходимо начинать со стакана теплой воды

Рецепты простых завтраков. Фото: gastronom.ru
Рецепты простых завтраков. Фото: gastronom.ru

Правильный завтрак поможет не переедать днем. Ужин, говорят диетологи, при желании можно и пропустить, а вот завтракать нужно обязательно. Сайт "Сегодня.ua" собрал несколько вариантов простых, но оригинальных и сытных завтраков.

Яичница по-французски

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Фото: wikihow.com 

Понадобится:

  • 200 гр сметаны или стакан сливок и немного сливочного масла
  • 5 яиц
  • Пряности и зеленый лук по вкусу

Как готовить:

Существует несколько вариантов приготовление "яичницы по-французски". Главная особенность блюда – сливочный вкус. В разогретую сковороду можно вылить 200 грн сметаны, или же немного сливочного масла со стаканом нежирных сливок. После того, как сметана или сливки потеряют влагу, в сковороду необходимо добавить предварительно немного взбитые яйца (они должны принять однородную консистенцию).

После добавляем молотый черный перец, соль, зеленый лук и другие специи по вкусу. Яйца жарятся до полной готовности. Подавать блюдо можно вместе с тостом или свежими помидорами.

Завтрак по-английски

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Фото: gastronom.ru

Понадобится:

  • 100 гр сырых грибов 
  • 100 гр тушенной фасоли 
  • Несколько сосисок
  • Несколько ломтиков бекона 
  • Два яйца 
  • Помидор

Как готовить:

Для приготовления завтрака по-английски желательно использовать сковороду-гриль. Однако, если такой в кухонном арсенале нет, можно использовать и обычную сковороду. На раскаленном растительном масле необходимо поджарить сосиски в оболочке. Желательно использовать свиные сосиски.

После на этой же сковороде поджариваются ломтики бекона (с двух сторон до состояния чипсов). А после бекона – помидоры. К ним же через несколько минут необходимо отправить фасоль в соусе и порезанные грибы.

Пока жарятся грибы с помидором, необходимо в отдельной посуде перемешать яйца до однородной консистенции. Яйца поджариваются на сливочном масле на отдельной сковороде. При этом яичницу необходимо постоянно перемешивать на сковороде.

Блюда подается на большой тарелке: в центре – яйца, а по бокам – помидоры с грибами и бекон.

Кабачковые оладьи

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Фото: liveinternet.ru

Понадобится:

  • 150 гр муки 
  • 2 молодых кабачка
  • 200 мл молока
  • 50 гр твердого сыра 
  • 2 яйца

Как готовить:

Духовку необходимо разогреть до 180 градусов. Яйца перемешиваются с мукой, натертым сыром. Кабачки нужно порезать на мелкие кольца и обжарить на сковороде до того момента, пока они не станут мягкими.

После каждый ломтик нужно обмакнуть в тесто и обжарить повторно. После уже почти готовое блюдо отправляется на восемь минут в разогретую сковороду. Блюдо можно подавать со сметаной и зеленью.

Яичница в хлебе

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Фото: gotovim-doma.ru

Понадобится:

  • Несколько кусочков хлеба
  • Несколько яиц 
  • Специи по вкусу

Как готовить:

Хлеб необходимо аккуратно освободить от мякоти так, чтобы остались одни края. На сковороде с разогретым маслом выложить кусочки хлеба, в каждый вбить яйцо. После того, как яйцо "возьмется" с одной стороны, хлеб нужно посолить, поперчить и перевернуть – обжарить до золотистой корочки с обеих сторон.

Завтрак по-шведски

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Фото:v.img.com.ua

Понадобится:

  • 2 стакана молока
  • 1,5 стакана муки 
  • 4 яйца
  • 1,5 ч.л. соды 
  • Немного сахара

Как готовить:

Шведы чаще всего завтракают блинчиками. Яйца необходимо взбивать до состояния пены. После добавляется молоко, несколько ложек растительного масла и сахар. Мука и сода смешиваются в отдельной посуде. После аккуратно добавляются взбитые яйца.

Блинчики должны получиться тонкими, обжаривать их нужно с обеих сторон. Блюдо подается со сметаной или джемом.

Отметим, диетологи советуют начать утро со стакана теплой воды и обязательно завтракать. Это может держать обмен веществ "в тонусе".
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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