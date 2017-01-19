Как правильно приготовить завтрак: пять простых и оригинальных рецептов
Диетологи говорят: для хорошего обмена веществ каждое утро необходимо начинать со стакана теплой воды
Правильный завтрак поможет не переедать днем. Ужин, говорят диетологи, при желании можно и пропустить, а вот завтракать нужно обязательно. Сайт "Сегодня.ua" собрал несколько вариантов простых, но оригинальных и сытных завтраков.
Яичница по-французски
Фото: wikihow.com
Понадобится:
- 200 гр сметаны или стакан сливок и немного сливочного масла
- 5 яиц
- Пряности и зеленый лук по вкусу
Как готовить:
Существует несколько вариантов приготовление "яичницы по-французски". Главная особенность блюда – сливочный вкус. В разогретую сковороду можно вылить 200 грн сметаны, или же немного сливочного масла со стаканом нежирных сливок. После того, как сметана или сливки потеряют влагу, в сковороду необходимо добавить предварительно немного взбитые яйца (они должны принять однородную консистенцию).
После добавляем молотый черный перец, соль, зеленый лук и другие специи по вкусу. Яйца жарятся до полной готовности. Подавать блюдо можно вместе с тостом или свежими помидорами.
Завтрак по-английски
Фото: gastronom.ru
Понадобится:
- 100 гр сырых грибов
- 100 гр тушенной фасоли
- Несколько сосисок
- Несколько ломтиков бекона
- Два яйца
- Помидор
Как готовить:
Для приготовления завтрака по-английски желательно использовать сковороду-гриль. Однако, если такой в кухонном арсенале нет, можно использовать и обычную сковороду. На раскаленном растительном масле необходимо поджарить сосиски в оболочке. Желательно использовать свиные сосиски.
После на этой же сковороде поджариваются ломтики бекона (с двух сторон до состояния чипсов). А после бекона – помидоры. К ним же через несколько минут необходимо отправить фасоль в соусе и порезанные грибы.
Пока жарятся грибы с помидором, необходимо в отдельной посуде перемешать яйца до однородной консистенции. Яйца поджариваются на сливочном масле на отдельной сковороде. При этом яичницу необходимо постоянно перемешивать на сковороде.
Блюда подается на большой тарелке: в центре – яйца, а по бокам – помидоры с грибами и бекон.
Кабачковые оладьи
Фото: liveinternet.ru
Понадобится:
- 150 гр муки
- 2 молодых кабачка
- 200 мл молока
- 50 гр твердого сыра
- 2 яйца
Как готовить:
Духовку необходимо разогреть до 180 градусов. Яйца перемешиваются с мукой, натертым сыром. Кабачки нужно порезать на мелкие кольца и обжарить на сковороде до того момента, пока они не станут мягкими.
После каждый ломтик нужно обмакнуть в тесто и обжарить повторно. После уже почти готовое блюдо отправляется на восемь минут в разогретую сковороду. Блюдо можно подавать со сметаной и зеленью.
Яичница в хлебе
Фото: gotovim-doma.ru
Понадобится:
- Несколько кусочков хлеба
- Несколько яиц
- Специи по вкусу
Как готовить:
Хлеб необходимо аккуратно освободить от мякоти так, чтобы остались одни края. На сковороде с разогретым маслом выложить кусочки хлеба, в каждый вбить яйцо. После того, как яйцо "возьмется" с одной стороны, хлеб нужно посолить, поперчить и перевернуть – обжарить до золотистой корочки с обеих сторон.
Завтрак по-шведски
Фото:v.img.com.ua
Понадобится:
- 2 стакана молока
- 1,5 стакана муки
- 4 яйца
- 1,5 ч.л. соды
- Немного сахара
Как готовить:
Шведы чаще всего завтракают блинчиками. Яйца необходимо взбивать до состояния пены. После добавляется молоко, несколько ложек растительного масла и сахар. Мука и сода смешиваются в отдельной посуде. После аккуратно добавляются взбитые яйца.
Блинчики должны получиться тонкими, обжаривать их нужно с обеих сторон. Блюдо подается со сметаной или джемом.
Отметим, диетологи советуют начать утро со стакана теплой воды и обязательно завтракать. Это может держать обмен веществ "в тонусе".
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