Как спасти печень от влияния токсинов

Морские виды рыб защищают печень от развития разных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. При регулярном включении в рацион морской рыбы происходит, как выразились сами ученые, "блокирование печени от проникновения болезнетворных микробов", пишет Medikforum.ru.

Специалисты проанализировали данные наблюдений за людьми, которые ели рыбу и рыбий жир, – выяснилось, что у них у всех было отмечено снижение вероятности ожирения печени и появления сахарного диабета.

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По словам авторов исследования, морская рыба содержит в своем составе вещества, которые снижают уровень холестерина в крови и минимизируют риск, связанный с развитием атеросклероза. В частности, в ней присутствуют легкие для усвоения белки и ценные аминокислоты. Регулярно употребление морской рыбы позволяет улучшить показатели артериального давления, защищает от гипертонии, а также нормализует процесс выработки инсулина, тем самым благотворно влияя на общий уровень сахара в крови.

Напомним, медики открыли удивительный механизм восстановления печени. Исследователи предлагают лечить поврежденный орган методом имплантации пациенту его же холангиоцитов.