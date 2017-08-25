Как спасти печень от влияния токсинов

Сегодня, 05:44

Ученые рекомендуют регулярно употреблять морскую рыбу, что очистить печень 

Фото: sovdok.ru
Фото: sovdok.ru

Морские виды рыб защищают печень от развития разных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. При регулярном включении в рацион морской рыбы происходит, как выразились сами ученые, "блокирование печени от проникновения болезнетворных микробов", пишет Medikforum.ru.

Специалисты проанализировали данные наблюдений за людьми, которые ели рыбу и рыбий жир, – выяснилось, что у них у всех было отмечено снижение вероятности ожирения печени и появления сахарного диабета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По словам авторов исследования, морская рыба содержит в своем составе вещества, которые снижают уровень холестерина в крови и минимизируют риск, связанный с развитием атеросклероза. В частности, в ней присутствуют легкие для усвоения белки и ценные аминокислоты. Регулярно употребление морской рыбы позволяет улучшить показатели артериального давления, защищает от гипертонии, а также нормализует процесс выработки инсулина, тем самым благотворно влияя на общий уровень сахара в крови.

Напомним, медики открыли удивительный механизм восстановления печени. Исследователи предлагают лечить поврежденный орган методом имплантации пациенту его же холангиоцитов. 
рыба, ученые, печень, токсины, рыбий жир

Вы сейчас просматриваете новость "Как спасти печень от влияния токсинов". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Чтобы не пришлось брать больничный после отпуска, отдыхайте активно и прячьтесь от самого жестокого солнца

Почему в отпуске падает иммунитет и как обойтись без простуд летом

8 Июля, 08:34

Спасет футбол, 23 °С в комнате и табу на свинину

Здоровье

Все, что нужно знать о холестерине

Десять мифов о холестерине

19 Июня, 05:05

Холестерин не является причиной атеросклероза, его нельзя переесть, а повышаться он может и у худышек

Диеты и фитнес

Бетаин, который входит в состав свеклы, помогает печени выводить токсины. Фото: pixabay

Как очистить организм: 14 продуктов, которые есть на каждой кухне

16 Июня, 04:26

Волокна в белокочанной капусте выводят токсины и тяжелые металлы из организма. А кислоты, которые также входят в ее состав, улучшают микрофлору кишечника

Украина

Продукты на рынке и в супермаркете: украинцев подстерегает смертельная опасность

5 Июня, 02:37

Так  что же мы едим на самом деле и чем нам это грозит?

Общество

Яйца. Фото: pixabay

Что произойдет с телом, если съедать по два яйца каждый день

2 Июня, 15:13

Выяснилось, что два–три куриных яйца — это оптимальная суточная норма

Здоровье

Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, как уменьшить риск развития рака печени

1 Июня, 02:51

Анализ показал: одна чашка кофе с кофеином в день снижала риск гепатоцеллюлярной карциномы на 20%, две чашки в день - на 35%

Здоровье

Фото: pixabay.com

Названа главная польза частого употребления кофе

31 Мая, 03:06

Вещества, содержащиеся в напитке, обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противораковыми и другими свойствами

Здоровье

Курение во время беременности опасно для плода. Фото: pixabay

Курение во время беременности больше всего вредит печени плода – исследование

30 Мая, 16:44

Причиняемый вред зависел от пола плода: у мальчиков на ткани печени образовывались рубцы, у девочек же оказывался поврежден клеточный метаболизм

Здоровье

Мед усваивается организмом на все 100%. Фото: YouTube

Как очистить организм от шлаков и оздоровить печень

1 Мая, 04:44

Вам понадобятся свекла, имбирь и мед  

Общество

Оливковое масло. Фото: pixabay

Медики нашли новое полезное свойство оливкового масла

11 Апреля, 14:46

Исследователи рекомендуют использовать содержащие гидрокситирозол продукты в пищу

Здоровье

Если ваша печень ослабеет, она немного увеличится в размерах, набухнет и даже может изменить цвет. Фото: sovdok.ru

Как понять, что вам пора очищать печень от токсинов

24 Марта, 04:48

Самые опасные для печени проблемы: алкоголь, вирусные инфекции, атаки со стороны химических веществ, обильная жирная пища  

Наука и Технологии

Фото: spletnik.ru

Ученые из США впервые успешно заморозили и разморозили органы

1 Марта, 23:59

Одной из главных проблемой при пересадке органов является то, что почти все органы, в том числе сердце, печень и почки, живут крайне недолго вне живого тела

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования