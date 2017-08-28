Как утренний кофе поможет снизить потребление сахара

Сегодня, 11:47

127 добровольцев испытывали одну из трех методик потребления этого напитка

Кофе нужно пить с умом. Фото: pixabay.com
Кофе нужно пить с умом. Фото: pixabay.com

В новом исследовании Ричи Ленне и Траси Манн из Университета Миннесоты (University of Minnesota) протестировали, как кофе влияет на потребления сахара в целом, и получили довольно интересные результаты. Для этого они случайным образом назначили 127 добровольцам одну из трех систем потребления напитка, которой те должны были придерживаться в течение двух недель, сообщает vesti.ru.

Первая группа постепенно снижала количество сахара, добавляя ложку (или меньше) сахара в утренний кофе каждый день. Вторая группа должна была "пить кофе с умом", то есть, сосредоточиться на его вкусе и аромате, научиться распознавать кислинку, сладость, ощущения во рту при первом глотке и послевкусие (в этом им помогли специальные мастер-классы). Третья группа просто отказалась от добавления сахара и подсластителей в кофе без какой-либо стратегии.

Надо сказать, что исследователи ожидали, что подход с постепенным снижением сладости – то есть, первый – будет самым эффективным, но они оказались неправы. "Участники всех групп снизили количество сахара в рационе в сравнении с изначальными показателями, однако именно осознанность потребления дала лучший результат", – признались авторы исследования.

Фактически, через месяц после эксперимента группа осознанности пила кофе без сахара чаще, чем те, кто просто пытался остановиться. Что касается наименее эффективного подхода, то это оказалась схема с постепенным снижением потребления сахара.

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"Инициировать изменения легко, но сохранить их в рационе на постоянной основе практически невозможно, – пишут авторы. – Мы были готовы к тому, что большинство участников нашего эксперимента вернутся к кофе, насыщенному сахаром, но "группа осознанности" продолжала пить кофе без сахара, и это нас удивило".

Вы действительно должны стараться есть меньше сахара, потому что он, как показали исследования, способен вызывать зависимость, сродни тяге к углеводам или жирам, что со временем заставит вас потреблять все больше и больше сахаросодержащих продуктов.

Плюс, если вы планируете снизить количество сахара в рационе, но не знаете с чего начать, начинайте с малого. Попробуйте перестать добавлять сахар в утренний кофе, а чтобы переход не был таким критичным, на первых этапах добавляйте в напиток немного обезжиренного молока.
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