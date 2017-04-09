Как выбрать идеальную одежду для бега

Бег — самый доступный вид спорта. А весна — идеальное время, чтобы начать им заниматься: сухо, тепло, светло, да и мотивация привести себя в форму к лету особенно сильна. В теории для пробежек ничего особенного не нужно — достаточно взять и побежать. Но на практике стоит обязательно обратить внимание на одежду и обувь — чтобы получить хороший результат, а не угробить здоровье. О том, на что обращать внимание при выборе экипировки, нам рассказали тренер бегового клуба Guide Runner Александр Хадыко и продавец-консультант спортивного магазина Алина Величко.

ОДЕЖДА: ТАЙТСЫ И "ДЫРЯВЫЕ" МАЙКИ

Одежда должна быть легкой, свободной и при этом удобной — не сползать и не перекручиваться. Для спорта больше используется специальная синтетика, которая быстро поглощает и испаряет влагу с тела. На такой ткани заметны мелкие дырочки или "дышащие" вставки с перфорацией. Обратите внимание и на швы — они должны быть плоские или их нет вовсе. Брюки для бега называются тайтсы (раньше их именовали "велосипедками" или "лосинами"). Это облегающие модели с повышенными аэродинамическими свойствами, что важно для скорости. Хотя бегать можно в любых брюках или шортах, главное — не слишком просторных.

Если вы собираетесь бегать по вечерам, то выбирайте модели со светоотражающими вставками, чтобы вас хорошо видели водители. Модели футболок или маек могут быть какими угодно, но девушкам лучше отдать предпочтение майкам или футболкам "2 в 1" со вшитым внутрь топиком, который поддерживает грудь.

ОБУВЬ: АМОРТИЗАЦИЯ И ПОДБОР ПО НАУКЕ

Для бега важно правильно подобрать кроссовки. Новичкам с лишним весом стоит выбирать амортизирующие модели, которые уберегут суставы и колени от микротравм. А вот опытным спортсменам для бега на длинные дистанции подойдут "марафонки" — легкие кроссовки на тонкой подошве. Выбирайте модели на полсантиметра больше: это поможет избежать мозолей и натертостей. Также сразу определитесь, где вы будете бегать — по резиновому покрытию манежа, пересеченной местности или асфальту. Для каждого покрытия есть свой тип обуви с разными подошвами, видами амортизации и защиты.

ПО НАУКЕ. Кроссовки подбирают с помощью теста — видеосъемки на беговой дорожке. Тест определяет способ постановки внешней части стопы во время бега и ходьбы. Например, при плоскостопии стопа завалена внутрь, и ее необходимо стабилизировать с помощью упругой внутренней части кроссовок и жесткой фиксации.

КОМПРЕССИОННЫЕ ПОМОЩНИКИ

Легкая промышленность шагнула так далеко, что даже одежда для бега помогает побеждать. Сейчас среди спортсменов популярна хорошо облегающая тело компрессионная одежда из плотного эластичного материала. Ее задача — поддерживать мышцы, что помогает лучше чувствовать каждое движение. Одежда уменьшает их микроразрывы, и даже после активной тренировки крепатура будет меньше. К тому же такая ткань дает немного большую выносливость и эффективность в расходе энергии. Стоит — от 500 грн за единицу.

БАГАЖ, ПУЛЬС И МУЗЫКА

СУМКА НА ПОЯС. Для того чтобы взять с собой плеер, ключи и телефон (больше брать все равно не рекомендуется), вам понадобится специальная сумка на пояс. Беговые сумки отличаются от классических "бананок" тем, что плотно охватывают талию и сделаны из растягивающегося материала. Цена: от 150 грн.

ПУЛЬСОМЕТР. Он нужен тем, кто уже более-менее профессионально занимается спортом и хочет контролировать работу сердца и свои возможности. Существует два основных вида пульсометров — нагрудные ремни с датчиками, которые отличаются высокой точностью, и часы-пульсометры. Цена: от 1500 грн.

ПЛЕЕР. Если вы не представляете занятий спортом без любимой музыки, обратите внимание на специальные спортивные плееры. Как правило, они выполнены в виде наушников, чтобы не путаться в проводах. В некоторых моделях существует функция, которая дает возможность слушать не только музыку, но и звуки окружающего мира. Цена: от 400 грн.