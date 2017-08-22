Какие факторы влияют на бессонницу

Знаете ли вы о том, что возраст, пол и некоторые проблемы со здоровьем человека могут увеличить риск бессонницы? Эксперты в области лечения этого расстройства из Италии назвали четыре фактора риска, способные лишить человека сна, пишет newsyou.info.

Женский пол. Проблемы со сном достаточно распространены среди женщин. По мнению экспертов, гормональные изменения во время месячных или менопаузы разрушительно влияют на качество сна. Менопауза также вызывает приливы и ночную потливость, что отрицательно сказывается на ночном отдыхе женщин среднего и старшего возраста. Во время беременности организм проходит через множество гормональных изменений, которые также могут вызывать бессонницу. Все эти трудности поможет преодолеть опытный гинеколог.

Повышенный уровень стресса. Всем нам знакомо ощущение, когда мы ворочаемся под одеялом и не можем заснуть из-за тревожных мыслей. Связанный с работой или с личной жизнью стресс негативно воздействует на качество сна и вызывает бессонницу. Попробуйте медитацию, спокойные прогулки перед сном и другие способы отвлечения.

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Проблемы с психикой. Разного рода расстройства психики нередко сопровождаются бессонницей. В этом случае лечение изначальной проблемы приведет к повышению качества сна. Посетите психолога.

Старение. Когда человек минует возрастную отметку в 60 лет, риск развития бессонницы существенно увеличивается. Преимущественно это связано с изменениями организма и графика сна в пожилом возрасте. С каждым последующим прожитым годом вероятность бессонницы повышается.