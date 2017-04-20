Какие овощи мешают похудеть: научный ответ

Сегодня, 07:45

Специалисты на протяжении 20 лет изучали питание и колебания в весе 13 тысяч человек

Среди овощей, которые мешают похудеть, лидером является кукуруза. Фото: pixabay
Среди овощей, которые мешают похудеть, лидером является кукуруза. Фото: pixabay

Овощи входят в число наиболее полезных для здоровья продуктов питания, а также важны для сбалансированной диеты. Но не все они имеют благотворные свойства для организма.

Это выяснили ученые из Гарварда, передает Новое время.

Выяснилось, что некоторые из овощей, несмотря на свои полезные для организма свойства, могут привести к увеличению веса.

В ходе исследования каждые четыре года исследователи Гарварда анализировали дневник питания свыше 13 тысяч человек. В частности, специалисты на протяжении 20 лет изучали питание и колебания в весе каждого из респондентов, анализируя данные о связи между ежедневным рационом питания и весом, а также точные продукты, которые могут препятствовать похудению.

В результате выяснилось, что если в рационе респондента преобладали крахмалистые овощи, то он чаще других набирал лишний вес и сложнее других сбрасывал его.

Кроме того, результаты исследования показали, что среди овощей, которые мешают похудеть, лидером является кукуруза, следом за которой идет картофель и горох. Впрочем, несмотря на новые данные, специалисты отмечают, что не стоит полностью исключать из своего рациона эти продукты, ведь они содержат множество полезных свойств для организма. Следует лишь ограничить их потребление, подытоживают ученые.
продукты, питание, ученые, картофель, кукуруза, исследования, исследователи, горох

Вы сейчас просматриваете новость "Какие овощи мешают похудеть: научный ответ". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

На ярмарках продукты будут дешевле, чем на рынках

Где в Киеве будут торговать недорогими продуктами: расписание ярмарок

18 Апреля, 20:23

Приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко можно будет на 10—15% дешеле

Общество

Обратите внимание на свой рацион. Фото: pixabay

ТОП продуктов, которые помогут избавиться от отеков: советы диетолога

14 Апреля, 14:16

Не отказывайтесь от поваренной соли полностью. Она должна присутствовать в небольшом количестве

Здоровье

Некоторые продукты помогают продлить молодость кожи. Фото: pixabay.com

Какие продукты помогают остановить старение кожи

14 Апреля, 01:40

Напиток чайного гриба, квашеная капуста и живые йогурты помогут восстановить баланс полезных бактерий в организме, улучшить метаболизм и замедлить процессы старения

Украина

Фото: nikvesti.com

Где в Украине самые дешевые и самые дорогие продукты

13 Апреля, 07:19

По данным Госстатистики на начало апреля, цена корзины из топ-10 самых необходимых продуктов колеблется от 236 до 275 грн

Экономика

Инфляция в Украине растет четвертый месяц кряду. Фото: архив

Тарифы и дорогие продукты: как в Украине растет инфляция

12 Апреля, 12:08

В Нацбанке уверяют, что увеличение цен было ожидаемым

Общество

Оливковое масло. Фото: pixabay

Медики нашли новое полезное свойство оливкового масла

11 Апреля, 14:46

Исследователи рекомендуют использовать содержащие гидрокситирозол продукты в пищу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования