Какие овощи мешают похудеть: научный ответ

Специалисты на протяжении 20 лет изучали питание и колебания в весе 13 тысяч человек

Овощи входят в число наиболее полезных для здоровья продуктов питания, а также важны для сбалансированной диеты. Но не все они имеют благотворные свойства для организма.

Это выяснили ученые из Гарварда, передает Новое время.

Выяснилось, что некоторые из овощей, несмотря на свои полезные для организма свойства, могут привести к увеличению веса.

В ходе исследования каждые четыре года исследователи Гарварда анализировали дневник питания свыше 13 тысяч человек. В частности, специалисты на протяжении 20 лет изучали питание и колебания в весе каждого из респондентов, анализируя данные о связи между ежедневным рационом питания и весом, а также точные продукты, которые могут препятствовать похудению.

В результате выяснилось, что если в рационе респондента преобладали крахмалистые овощи, то он чаще других набирал лишний вес и сложнее других сбрасывал его.

Кроме того, результаты исследования показали, что среди овощей, которые мешают похудеть, лидером является кукуруза, следом за которой идет картофель и горох. Впрочем, несмотря на новые данные, специалисты отмечают, что не стоит полностью исключать из своего рациона эти продукты, ведь они содержат множество полезных свойств для организма. Следует лишь ограничить их потребление, подытоживают ученые.