Какие вредные привычки могут вызвать боль в спине

Избавляйтесь от этих вредных привычек – и вы почувствуете эффект практически сразу, советуют медики, мнение которых приводит health.info со ссылкой на "Домашний очаг".

Вы сутулитесь

Мама была права: плохая осанка действительно вредна для здоровья. Если вы сутулитесь, плечи постоянно напряжены, а это может стать причиной спазмов в спине. Болезненные ощущения, которые вы испытываете, – это своего рода защитный механизм. Таким образом мышцы дают вам понять, что необходимо изменить положение, пока не возникли более серьезные проблемы. Попробуйте положить под поясницу жесткую подушку – она поддержит натуральный изгиб позвоночника и поможет вам держать спину прямо.

Вы опираетесь на один локоть

Когда вы постоянно опираетесь на левый или правый локоть, нагрузка распределяется неравномерно, мышцы перенапрягаются, а это провоцирует спазмы. Кроме того, постоянная нагрузка на одну руку может спровоцировать так называемый "синдром теннисного локтя" – повреждение локтевого сустава, которое вызывает сильную боль. Чтобы этого не допустить, во время работы поместите руки на подлокотники – они созданы как раз для комфортного распределения нагрузки.

Вы наклоняете голову вперед

Сами того не замечая, во время чтения мы часто наклоняемся к монитору, планшету, телефону. Почему это вредно? Потому что голова взрослого человека и так достаточно тяжелая, она может весть 4-5 кг. А когда вы наклоняетесь, нагрузка на шею еще больше увеличивается. Это приводит к боли в мышцах и головным болям. Следите за осанкой и как только заметите, что наклоняете голову вперед, напрягите мышцы пресса и распрямите плечи и несколько раз наклоните голову вправо и влево. Вы уютно свернулись на диване с хорошей книжкой? Каждый час делайте 5-минутный перерыв, чтобы размяться.

Вы сидите слишком близко к монитору

Нашим глазам легче сфокусироваться на объекте, если он находится на расстоянии. А если вы много часов подряд проводите в офисе, буквально уткнувшись носом в монитор, нагрузка возрастает. Результат – боль, резь, усталость и покраснение. Считается, что монитор должен находиться в 50-60 см от глаз. Для начала попробуйте установить его на расстоянии вытянутой руки и через несколько часов оцените эффект от изменений.

Вы кладете ногу на ногу

В таком положении основная нагрузка приходится только на одно бедро, а это может привести к боли в суставах. Следите за тем, чтобы обе ступни стояли на полу, а бедра были чуть выше коленей – если нужно, приподнимите сиденье кресла.