Какую косметику можно использовать после того, как у неё вышел срок годности

нМногим девушкам отказать себе в покупке новой косметики очень сложно. Что-то посоветовала подруга, на этот продукт были скидки, новая лимитированная коллекция, аромат понравился — поводов порадовать себя любимую может быть очень много. Вот и заполняются женские шкафчики, трюмо и косметички бесчисленным количеством баночек, тюбиков, флакончиков и прочих предметов тяжелой артиллерии для красы неземной. Но если лицо одно, а тюбиков очень много, то физически невозможно их использовать за те короткие 6—12 месяцев, которые производитель дает для их качественной "жизни" после открытия. "Сегодня" вместе со специалистами киевского "Института красоты" разбиралась, как правильно использовать косметику.

ФАСОВКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

На сохранность кремов влияют также форма тюбика или баночки. "Если вы покупаете дорогое средство, которым планируете пользоваться долго, выбирайте фасовку в тюбиках или емкостях с дозатором или пульверизатором, советует косметолог Алла Ермак. — Чем герметичней упаковка, чем меньше ее содержимое соприкасается с воздухом и вашими пальцами, тем дольше оно сохраняется". Худшей емкостью для хранения крема считается баночка с широким горлышком: с такой емкости крем лучше брать специальной лопаткой. Также позаботьтесь, чтобы баночки хранились в прохладном месте, без доступа солнечных лучей.

КОСМЕТИКА: НА СВАЛКУ ЛИ НА ПОЛКУ?

Наверняка многие девушки испытывали чувство вины перед своим кошельком, собираясь отправить на мусорное ведро декоративную и гигиеническую косметику, срок годности которых уже закончился, а руки или лицо до них так и не "дошли". Тут и возникают вопросы — а можно ли сэкономить, и использовать немного просроченный продукт? Мнения экспертов в этом вопросе расходятся.

По словам одних косметологов, зачастую производители закладывают в свой продукт чуть дольший срок годности, чем указывают на упаковке — чтобы предупредить возможные проблемы. Но сколько проживет ваш любимый крем по истечении законного срока, досконально неизвестно, ведь его качество зависит от условий хранения. Так, после открытия баночки в ней тут же, несмотря на все защиты и консерванты, после контакта с пальцами/воздухом/спонжами/кистями начинают размножаться микробы и разрушать полезную структуру.

КРЕМ И КО. Как правило, после открытия крем в баночке "живет" не дольше 6 месяцев, а в тюбике или баночке с дозатором — 12, говорят эксперты. Обращайте внимание на запах (не должен быть затхлым или прогорклым) и внешний вид. Так, вас должен насторожить странный блеск, изменение текстуры и консистенции (появилась жидкость или, наоборот, гранулы), выходят "газы". Если вы наблюдаете такие "симптомы" — сразу отправляйте крем в мусорное ведро, не задумываясь.

ПОМАДА. В ней, кроме отдушки, портиться нечему, уверяют косметологи: просроченная помада отличается от свежей тем, что на губах она держится хуже и может скатываться в комочки.

ПУДРА И ТЕНИ. Сухие косметические продукты могут храниться годами без потери своих свойств: достаточно их надежно закрывать и использовать чистые спонжи и кисти (теней на основе крема это правило не касается).

ТУШЬ. Самое скоропортящееся, а значит — опасное для здоровья средство. В первую очередь теряют свои свойства ее антибактериальные и консервирующие компоненты. После открытия тушью можно пользоваться максимум полгода.

ОПРЕДЕЛЯЕМ СВОЙ ТИП КОЖИ

Татьяна Сорокина, косметолог, заместитель главного врача киевского "Института красоты":

"Подбирать косметику следует в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Помните: любой уход включает в себя очищение, тонизирование, увлажнение, питание и защиту. Чтобы не навредить, а достичь наилучшего результата, важно индивидуально подобрать уход. Для этого нужно определить свой тип кожи. Это можно сделать и в домашних условиях. Приготовьте с ночи на прикроватной тумбочке салфетку, обычную ложечку и зеркальце. Не наносите на кожу никаких средств перед отходом ко сну. Только проснувшись, не вставая с кровати, приложите в разных местах лица салфетку — если остались следы, кожа у вас жирная. Потом зеркальце — если оно немного запотело, значит с увлажнением все хорошо. И последнее действие — проведите ложечкой по щекам и лбу — если остаются розовые или белые следы, стоит подбирать уход для чувствительной кожи.

Косметику для кожи с проблемами я рекомендую покупать не в магазине, а в аптеке, ведь эти средства предназначены для борьбы с недостатками и потому работают намного лучше. Также можно обратиться к косметологу, который оценит состояние вашей кожи. Если такой возможности нет, то можно обратиться к консультантам в аптеке — их обычно неплохо обучают. При выборе нового средства читайте отзывы в интернете. Предупрежден — значит вооружен".