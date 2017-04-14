Картины и фото со снегом успокаивают людей – ученые

Психологи обнаружили, что изображение зимнего пейзажа или снега оказывают успокаивающий эффект на психическое состояние человека.

Как пишет aspekty.net, глубоким изучением вышеупомянутого вопроса занимались исследователи из Израиля, представители Университета имени Бен-Гуриона. Комплексные выводы исследователи опубликовали в одном из научных изданий после череды проведенных научных экспериментов.

Группе студентов-добровольцев были предложены к просмотру изображения со снегом, и фотоснимки, на которых присутствовало солнце. После демонстрации фотоснимков, "подопытные" прошли тестирование на уровень когнитивного контроля, в процессе которого было выявлено, что рассматривавшие изображение с зимними пейзажами студенты, в меньшей мере были подвержены импульсивным формам желания.