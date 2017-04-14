Картины и фото со снегом успокаивают людей – ученые

Сегодня, 04:51

Группе студентов-добровольцев предложили посмотреть на изображения снега и солнца

 

Зимний пейзаж успокаивает психику. Фото: wallplanet.ru
Зимний пейзаж успокаивает психику. Фото: wallplanet.ru

Психологи обнаружили, что изображение зимнего пейзажа или снега оказывают успокаивающий эффект на психическое состояние человека.

Как пишет aspekty.net, глубоким изучением вышеупомянутого вопроса занимались исследователи из Израиля, представители Университета имени Бен-Гуриона. Комплексные выводы исследователи опубликовали в одном из научных изданий после череды проведенных научных экспериментов.

Группе студентов-добровольцев были предложены к просмотру изображения со снегом, и фотоснимки, на которых присутствовало солнце. После демонстрации фотоснимков, "подопытные" прошли тестирование на уровень когнитивного контроля, в процессе которого было выявлено, что рассматривавшие изображение с зимними пейзажами студенты, в меньшей мере были подвержены импульсивным формам желания.
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