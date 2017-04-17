Клещи выходят на охоту: как не дать паразитам шанса укусить вас и что делать, если это произошло

Как часто нужно осматривать себя на предмет присасвания кровососов и в какой траве клещей не бывает

Середина апреля — время, когда клещи выходят на охоту, ведь установилась теплая влажная погода. И сейчас у них зверский аппетит: проголодались за зиму. К тому же у паразитов в разгаре брачный сезон. Их нашествие происходит ежегодно, и специалисты из раза в раз дают широкий спектр советов. Потому, казалось бы, белых пятен в народном клещеведении быть не должно.

Тем не менее сформировалось много мифов об этих кровопийцах и борьбе с ним. Их развенчали Павел Дьяченко, старший научный сотрудник отдела нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. Громашевского, и Татьяна Майкова, невропатолог.

ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ

По поводу борьбы с клещами существует много ошибочных и даже вредных советов. Вот основные из них.

ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕРЕВЬЕВ

Безусловно, "кровопийцы" разгуливают и среди их ветвей. Но при этом их "общежитием" являются не деревья, а трава или низкорослые кустарники высотой 40—60 см. И так как клещи выжидают свою добычу чаще у исхоженных троп, то стать их жертвой можно не на пикнике под дубом, а в городских дворах, на тропах вдоль травы и кустов.

ОСМАТРИВАЙТЕ МЕСТА ВОЗМОЖНЫХ УКУСОВ КАЖДЫЕ 1—1,5 ЧАСА

Добраться до места укуса "кровосися" может даже за 20 минут, если любимые места окажутся поблизости. И так как это не только подмышки и пах, а и голова, область за ушами и на шее, то прыгнуть с травы прямо в цель клещ может, когда вы присели полюбоваться цветочком, сорвать ягоду или взглянуть на кроссовки: "А не ползет ли по мне паразит?" Потому осматривать себя и попутчиков в парке и в лесу необходимо каждые 15—20 минут и еще раз — по приходе домой: и одежду, и все тело, раздевшись догола.

НЕ БОЙТЕСЬ КЛЕЩА, ВЫТЯНУТОГО СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ УКУСА

Люди, далекие от медицины, верят, что чем дольше паразит просидел в теле жертвы, тем больше и вероятность заражения, и масштабы инфицирования. На самом деле инфекцию клещ (если он ее носитель) передает человеку сразу же при укусе. Но вытягивать его действительно нужно как можно быстрее, и так же быстро нести на анализ в ближайшую районную санстанцию или частную лабораторию (в травмпункте диагностику не проводят). Там определят вид заразы. А видов болезней от укуса — больше 20. Самые распространенные в нашем регионе — болезнь Лайма и энцефалит. И вот тут да: быстрое определение и начало лечения снижают вероятность осложнений от инфицирования.

ВЫГОНЯЙТЕ ПАРАЗИТА ЖИРОМ

Да, в отсутствие кислорода (при смазывании любым маслом) паразит будет вынужден покинуть укушенного человека добровольно-принудительно. Но сделает он это не раньше чем через 20 минут, чаще — 30. При этом, как уже было сказано, затягивание с диагностикой увеличивает риск осложнений. А вытянуть скользкого от масла паразита будет непросто, а чаще — невозможно.

НЕ ИДИТЕ К ВРАЧУ, ЕСЛИ МЕСТО УКУСА НЕ ИЗМЕНИЛО ЦВЕТ

Да, оно краснеет, только если клещ был инфицирован. Например, при заражении бореллиями (а в среднем они есть у 60% клещей) появляется кольцевидное покраснение. Но происходит это только через 1—3 недели. Притом не всегда, а лишь в 70% случаев. А сопутствующие признаки — простудные ощущения (повышенная температура, слабость и ломота в теле) — могут так и не появиться. Потому к врачу в любом случае идти надо. Кроме того, через 3—7 дней после укуса лучше сдать общий анализ крови: низкий уровень гемоглобина при увеличенном количестве лейкоцитов и СОЭ (скорости оседания эритроцитов) почти 100% указывает на заражение. Если по какой-то причине вы не успели с диагностикой в указанные сроки, поспешите в лабораторию через 3—4 недели: при инфицировании в крови появляются антитела класса М (говорящие, что заражение в острой фазе). Антитела G можно обнаружить через 3—4 месяца: их наличие говорит, что контакт с инфекцией был и болезнь приобрела хроническую форму.

КАК НЕ ДАТЬ ПАРАЗИТУ ШАНСА

ОДЕНЬТЕСЬ, КАК КОКОН

Оголенными во время прогулки в лесу и парке могут быть лишь лицо и кисти. На вас должна быть одежда с длинными рукавами, брюки, заправленные в носки, на голове — убор. Так клещу будет трудно пробраться к телу, во всяком случае, быстро.

ВЕЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАК МОЖНО СВЕТЛЕЕ

Тогда паразита будет легче заметить еще на подступах к телу.

ОСМАТРИВАЙТЕ ДРУГ ДРУГА КАК МОЖНО ЧАЩЕ

Чтобы найти лазейку в одежде и выбрать наилучшее место укуса, клещу нужно в среднем 60 минут, иногда — 1,5 часа. Но если вам приходилось наклоняться или приседать, осматривайте себя и попутчиков через 15 минут после этого.

ВЫБИРАЙТЕСЬ В ХВОЙНЫЕ ЛЕСА

Вероятность обитания в них клещей в разы меньше, чем в лиственных.

НЕ РАЗГУЛИВАЙТЕ ПО ВЫСОКОЙ ТРАВЕ

На растениях ниже 40 см, как правило, паразиты не сидят. Если до места назначения нет иной дороги, только через высокую траву, старайтесь сделать это быстро. А если трава растет у тропы — следите, чтобы вы не касались ее ногами.

ЕСЛИ ВСЁ-ТАКИ НАПАЛ

1. ВЫМОЙТЕ С МЫЛОМ РУКИ

Это уменьшит вероятность занесения микробов, которые также могли попасть на место укуса.

2. ВЫКРУЧИВАЙТЕ ЕГО, КАК ВИНТ

Пинцетом, пальцами или петлей на шее клеща из прочной нитки захватите его ближе ко рту, и без резких движений прокручивайте паразита в любую, но постоянно одну сторону (как при извлечении винта — одновременно вверх), осторожно и слегка раскачивая.

3. СМАЖЬТЕ МЕСТО УКУСА АНТИСЕПТИКОМ

Например, водкой, зеленкой, йодом или спиртом.

4. ОТНЕСИТЕ КЛЕЩА НА АНАЛИЗ ЧЕРЕЗ ДВОЕ СУТОК МАКСИМУМ

Как можно раньше отвезите его на анализ в районную санстанцию или в частную лабораторию, чтобы определить, был ли клещ заразен и чем. Паразита для транспортировки сразу же аккуратно, чтобы не раздавить, положите в банку: диагностировать расплющенного клеща невозможно.

5. ИДИТЕ К ИНФЕКЦИОНИСТУ

Также не позже двух суток после укуса. Даже если клеща вы раздавили. Хотя анализ крови еще не ничего не покажет, назначение витаминов и антибиотиков (каких именно, может решит только специалист) принесут меньше вреда, чем возможное затягивание с невылеченной инфекцией.