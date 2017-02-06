Любители кофе живут дольше

Сегодня, 02:57

Научные работники проводили опыты на грызунах

Кофе. Фото: pixabay.com
Кофе. Фото: pixabay.com

Специалисты из Стэнфордского университета смогли объяснить интересный факт, то что любители кофе дольше живут. Оказалось, что кофеин способен уменьшать уровень хронического воспаления, которое может возникнуть в организме, пишет "Ортодокс".

Именно оно является причиной появления различных заболеваний таких, как болезнь Альцгеймера, онкология, проблемы с сердцем, сосудами и остеоартрит.

Научные работники проводили опыты на грызунах, которые показали, что продукты распада, которые известны, как метаболиты нуклеиновых кислот, могут вызывать воспаление, а кофеин успешно может противостоять данному процессу.

Данные кислоты начинают перемещаться в крови из-за повышенной активности свободных радикалов, но чем выше такая активность, тем больше вероятность появление опасных для жизни человека заболеваний.

По этой причине ученые советуют не отказываться от кофе, чая и черного шоколада, так как данные продукты в умеренных количествах приносят пользу организму.
ученые, кофе

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