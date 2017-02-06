Любители кофе живут дольше
Научные работники проводили опыты на грызунах
Специалисты из Стэнфордского университета смогли объяснить интересный факт, то что любители кофе дольше живут. Оказалось, что кофеин способен уменьшать уровень хронического воспаления, которое может возникнуть в организме, пишет "Ортодокс".
Именно оно является причиной появления различных заболеваний таких, как болезнь Альцгеймера, онкология, проблемы с сердцем, сосудами и остеоартрит.
Научные работники проводили опыты на грызунах, которые показали, что продукты распада, которые известны, как метаболиты нуклеиновых кислот, могут вызывать воспаление, а кофеин успешно может противостоять данному процессу.
Данные кислоты начинают перемещаться в крови из-за повышенной активности свободных радикалов, но чем выше такая активность, тем больше вероятность появление опасных для жизни человека заболеваний.
По этой причине ученые советуют не отказываться от кофе, чая и черного шоколада, так как данные продукты в умеренных количествах приносят пользу организму.
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