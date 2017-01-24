Мед и фруктовый сок могут быть опасными для здоровья – ученые

Сегодня, 14:40

Фруктоза увеличивает риск набора веса, сосудистых заболеваний и повреждения печени 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Мед, фруктовый сок, а также кукурузный сироп могут быть вредны для здоровья, если злоупотреблять этими продуктами. Содержащаяся в них фруктоза увеличивает риск набора веса, сосудистых заболеваний и повреждения печени сильнее, чем глюкоза, пишет MedDaily.ru.

Ученые проверили эффект, который оказывают эти два типа сахара на метаболизм и сосуды, в эксперименте на лабораторных крысах.

На протяжении восьми недель животным давали вместе с пищей раствор глюкозы (продукта расщепления углеводов) либо фруктозы, которая содержится во фруктах и фруктовых соках. Контрольная группа крыс получала обычную питьевую воду.

Как показали дальнейшие наблюдения, обе группы крыс, получавшие подслащенные растворы, потребляли больше калорий по сравнению с контрольной группой.

При этом только у представителей "фруктозной" группы наблюдалось значительное увеличение массы тела. Кроме того, у них отмечалось повышения уровня триглицеридов, веса печени, а также уменьшение сжигания жира в печени (это является фактором риска жирового гепатоза печени). Также у них плохо расслаблялась аорта, что может влиять на кровяное давление.

Ранее ученые установили, кому надо пить свекольный сок.
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Источник:

Российская газета

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