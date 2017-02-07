Медики нашли физические упражнения, восстанавливающие ДНК человека

Ученые рекомендуют как можно больше заниматься тренировками на выносливость

Одноразовой тренировки на выносливость достаточно для того, чтобы запустить экспрессию генов, ответственных за восстановление поврежденных участков ДНК.

Об этом сообщили американские и бразильские медики, которые назвали эффективный способ запуска прижизненной реконструкции ДНК человека.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Experimental Physiology, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Эксперимент проводили на мышах: грызуны в течение получаса занимались на беговой дорожке. Одновременно специалисты следили за экспрессией генов животных, ответственных за функционирование миокарда. Как отметили ученые, у грызунов после занятий на беговой дорожке ее уровень оказался выше, чем у мышей, находящихся в спокойном состоянии.

Вместе с тем, авторы исследования отмечают, что его результаты справедливы и для человека, в организме которого регуляция генов осуществляется сходным образом.

Ученые рекомендуют как можно больше заниматься тренировками на выносливость.