Медики нашли физические упражнения, восстанавливающие ДНК человека

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Ученые рекомендуют как можно больше заниматься тренировками на выносливость

Медики рекомендуют заниматься тренировками на выносливость. Фото: AFP
Медики рекомендуют заниматься тренировками на выносливость. Фото: AFP

Одноразовой тренировки на выносливость достаточно для того, чтобы запустить экспрессию генов, ответственных за восстановление поврежденных участков ДНК.

Об этом сообщили американские и бразильские медики, которые назвали эффективный способ запуска прижизненной реконструкции ДНК человека.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Experimental Physiology, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Эксперимент проводили на мышах: грызуны в течение получаса занимались на беговой дорожке. Одновременно специалисты следили за экспрессией генов животных, ответственных за функционирование миокарда. Как отметили ученые, у грызунов после занятий на беговой дорожке ее уровень оказался выше, чем у мышей, находящихся в спокойном состоянии.

Вместе с тем, авторы исследования отмечают, что его результаты справедливы и для человека, в организме которого регуляция генов осуществляется сходным образом.

Ученые рекомендуют как можно больше заниматься тренировками на выносливость.
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Lenta.ru

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