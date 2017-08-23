Медики объяснили, почему вредно курить в машине

Уровень концентрации сигаретного дыма внутри салона авто в 27 раз выше, чем в его доме

Курение внутри салона автомобиля гораздо хуже влияет на состояние здоровья водителя, чем выхлопные газы, передает "Ортодокс".

К такому выводу пришли британские эксперты, которые наблюдали за водителями на протяжении четырех месяцев и замеряли некоторые медицинские показатели.

Как стало известно, уровень концентрации сигаретного дыма внутри салона авто в 27 раз выше, чем в его доме, а также в 20 раз выше, чем в каком-либо баре, где разрешено курить.

Есть предложение ввести запрет на курение в автомобилях, в которых находятся дети.

Хотя такой запрет многие уже восприняли в штыки, как попытку вторжения в личную жизнь курильщиков.