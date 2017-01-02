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Медики рассказали о пользе шоколада для мужчин http://www.segodnya.ua/img/article/7848/38_main.1483123786.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/38_tn.1483123786.jpg Здоровье К выводу, что шоколад помогает снизить риск инсульта, исследователи пришли, опросив около 40 тысяч мужчин-шведов старше 49 лет

Медики рассказали о пользе шоколада для мужчин

Сегодня, 23:11

К выводу, что шоколад помогает снизить риск инсульта, исследователи пришли, опросив около 40 тысяч мужчин-шведов старше 49 лет

Фото: podrobnosti.ua
Фото: podrobnosti.ua

Если мужчины будут есть каждый день шоколад небольшими порциями, то это поможет им снизить риск инсульта. К такому выводу пришли ученые в результате проведения эксперимента, пишет "Ортодокс".

Они считают, что риск снижается на 17%. К таким выводам пришили научные работники из шведского Каролингского института. Их недавние исследования показали, что шоколад помогает бороться с ССЗ.

К выводу, что шоколад помогает снизить риск инсульта, исследователи пришли, опросив около 40 тысяч мужчин-шведов старше 49 лет. И установили, что те, кто ел больше шоколада, реже переживали инсульт, чем те, кто не ели эту сладость.
шоколад, ученые, медики, инсульт

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