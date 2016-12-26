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"Мерзляки" живут дольше других людей – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7824/25_main.1482491454.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/25_tn.1482491454.jpg Здоровье Гормональные изменения становятся причиной того, что человек постоянно замерзает  

"Мерзляки" живут дольше других людей – ученые

Сегодня, 04:44

Гормональные изменения становятся причиной того, что человек постоянно замерзает

 

"Мерзляки" живут дольше других людей – ученые

Как показало новое исследование, постоянно мерзнущие люди живут гораздо дольше остальных. По словам ученых из Соединенных Штатов Америки, температура тела имеет связь с продолжительностью жизни, пишет aspekty.net.

Как показывает исследование, гормональные изменения, которые случаются в организме человека, становятся причиной того, что он постоянно замерзает, это довольно неприятно, однако, как было установлено, полезно для людей.

Обмен веществ начинает замедляться, это дает возможность сохранить тепло и энергию. Снижение температуры происходит у тех респондентов, которые снизили количество потребляемых калорий. Основываясь на этих выводах, специалисты планируют разработать лекарственные препараты для того, чтобы продлить жизнь человека.

Авторы работы добавляют, что снижение потребления калорий позволит не только продлить себе жизнь, но и вернуть стройность, избавиться от ожирения или просто скинуть лишние килограммы. Они в очередной раз напоминают, что ожирение становится причиной развития страшных недугов, таких как рак или сахарный диабет второго типа.
температура, тепло, диабет, ожирение, стройность, обмен веществ

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